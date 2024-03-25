У Львові пограбували банк, зловмисників затримали. ФОТО

Поліцейські Львова виявили та затримали ймовірних крадіїв банку. У них виявили гроші та ювелірні прикраси.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Львівської області.

Зазначається, що вранці всі екіпажі поліцейських Львова та області отримали орієнтування про крадіжку з банку на вулиці Володимира Великого. Попередньо, двоє осіб у масках втекли з місця події на автомобілі Opel та рухалися на виїзд з міста.

Один із екіпажів помітив втікачів на зустрічній смузі руху, розвернувся та почав переслідування. Проте, за декілька хвилин, втікачі покинули автівку на вулиці Городоцькій.

Пізніше поліціянти виявили двох осіб, схожих за описом, на вулиці П’ясецького.

Чоловіки мали із собою радіостанцію, пінцети, ножі, рукавички, балаклави та засоби для відкриття. У наплічниках лежали гроші та ювелірні вироби.

Як наголосили правоохоронці, зловмисники не мають жодного відношення до військових, окрім елементів одягу.