Кабмін продовжив термін подачі заяв на виплати для переселенців

Кабінет Міністрів продовжив термін подачі заяв на отримання державної допомоги для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 30 квітня.

Відповідні зміни внесено до постанови "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам", повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Тобто ВПО, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня", – пояснили у міністерстві.

За особисто поданою заявою отримати допомогу ще на 6 місяців можуть:

люди з інвалідністю III групи, середньомісячний сукупний дохід яких на одного отримувача в такій сім’ї становить не більше 9444 гривень;

особи віком від 55 років, які зареєструвалися в Центрі зайнятості;

особи до 23 років, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

особи, у яких житлове приміщення знищене або пошкоджене (до ступеня непридатного для проживання);

сім’я, яка складається тільки з непрацездатних осіб;

діти, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

тяжкохворі особи.

При цьому уряд уточнив вік дітей, які можуть отримати допомогу, підвищивши його із 14 до 18 років, а також дозволив подавати заяви на отримання допомоги особам, які доглядають за дитиною до 3 років.

Крім того, запровадили виплату тимчасової допомоги на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування і які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, "Дитина не одна" у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину, а для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину.

Як повідомлялося, 1 березня умови виплат для ВПО змінилися. Їх продовжать ще на 6 місяців лише для ВПО з числа пенсіонерів, для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. У підсумку кількість отримувачів таких виплат зменшиться з 2,5 млн до 1,5 млн осіб.