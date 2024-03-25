Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС знову почали зростати

Із 18 по 25 березня вартість скрапленого газу на стелах АЗК зросла на 21 копійку – до 28,11 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Наприкінці тижня великі паливні мережі – ОККО і WOG – збільшили вартість газу на 50 копійок, до 29,49 грн/л і 29,48 грн/л. Аналогічний маневр здійснила на вихідних і мережа SOCAR.

Також на пів гривні здорожчав ресурс в "Авантаж 7", до 26,45 грн/л. Меншими темпами вартість зростала в інших операторів.

Динаміку цін на роздрібному ринку обумовлено збільшенням вартості газу на аукціоні й високим валютним курсом. Нагадаємо, на аукціоні внутрішніх виробників минулого тижня газ здорожчав на 778 грн/тонна (0,42 грн/л), а ось із початку березня вартість зросла на 1 742 грн/тонна (або 0,94 грн/л).

Крім того, через посилення контролю митниці за постачаннями скрапленого газу з Польщі з сертифікатами походження EUR.1 на ринку стало менше пропозицій дешевого газу російського походження, а відповідно середня ціна на імпортні партії зросла. Вартість автомобільних партій такого газу з Польщі з урахуванням ціни на транспортування до українського кордону зросла на $10-63/тонна, що еквівалентно 0,25-1,6 грн/л.

Ще одним поштовхом до збільшення вартості ресурсу на стелі є зменшення спреду між закупівельною й роздрібною цінами на газ.

Зі слів представників паливних компаній, найближчим часом слід очікувати подальшого зростання цін на автогаз як у преміальних мережах, так і у дискаунтерів.