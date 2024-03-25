Кількість користувачів платіжних послуг в Україні перевищила 80 мільйонів

Станом на початок року кількість користувачів платіжних послуг в Україні досягла 82 млн осіб. Це майже на 3% більше, ніж на початок 2023 року (79 млн).

Як повідомляє пресслужба Національного банку, рахунки користувачам були відкриті в 63 банках та одному небанківському надавачі платіжних послуг.

Зазначається, що загальна кількість рахунків, відкритих користувачами платіжних послуг, зросла на 15,5% порівняно з попереднім роком і становила 185,1 млн штук (станом на 1 січня 2023 року – 160,2 млн штук).

Крім того, кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно, й надалі збільшується.

Як уточнили у Нацбанку, наразі понад дві третини всіх користувачів, які мають рахунки в надавачів платіжних послуг, обслуговують ці рахунки дистанційно: 89,2% суб’єктів господарювання та 79,5% фізичних осіб (2,9 млн та 62,3 млн клієнтів відповідно).