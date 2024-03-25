БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Майже 8 мільйонів росіян припинили платити за комуналку через брак коштів

россия,коммуналка

У 2023 році майже 8 мільйонів росіян припинили платити за житлово-комунальні послуги.

Про це свідчать агреговані дані різник російських відомств, пише місцеве видання "Известия".

Так, за даними Федеральної служби судових приставів (ФССП), станом на початок березня у провадженні було 3,7 млн справ про стягнення заборгованості за послуги ЖКГ. Частину боржників уже визнали банкрутами, відтак їхні борги перекладуть на постачальників послуг.

За останніми доступними даними Росстату, за підсумками першого кварталу 2023 року загальна сума боргу росіян за ЖКГ становила 876,4 млрд руб. За рік показник зріс на 72 млрд руб. Роком раніше цей показник збільшився на 56,6 млрд рублів.

За даними опитування групи "Народний фронт", заборгованість з оплати ЖКГ мають 7,8% росіян. Близько 80-85% боржників називають основною причиною виникнення боргу зниження реальних доходів на тлі зростання інфляції, а також скрутну ситуацію.

Однак за даними платформи "Національний житловий конгрес", вчасно не сплачують за комунальні послуги до 10% власників.

Водночас у 2023 році різко зросла кількість росіян, які впритул наблизилися до банкрутства. За рік кількість таких позичальників у банків та мікрофінансових організацій (МФО) зросла на 11% – до рекордних 9,79 млн осіб, а їхня загальна заборгованість збільшилася з 5,68 трлн до 6,33 трлн рублів, свідчать дані російського "Об'єднаного кредитного бюро" (ОКБ).

За даними центробанку РФ, загальна кількість позичальників у банках та МФО на 1 липня 2023 року оцінювалася в 47 млн осіб. Таким чином, частка можливих банкрутств становить майже 20% від загальної кількості позичальників.

Як повідомлялося, після виборів президента російський диктатор Володимир Путін підтвердив про необхідність підвищення податків для росіян та російського бізнесу. Він пояснив це потребою знайти кошти на "вирішення загально національних питань" і "боротьбу з бідністю", попри зростання військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік до рекорду з часів СРСР.

За даними російських ЗМІ, після президентських виборів у Росії планують підвищити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) до 20%, а податок на прибуток для бізнесу – до 25%. Підвищення податків торкнеться щонайменше 20 млн росіян і має забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ в обсязі 2,5 трильйона рублів на рік.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну

Автор: 

борг (1920) житло (631) ЖКГ (55) росія (15160)
Топ коментарі
+4
Мільйон потенційних "добровольцєв".
показати весь коментар
25.03.2024 17:23 Відповісти
+3
Майже 8 мільйонів росіян припинили платити за комуналку через брак коштів

Слава богу, у нас такого нема!
(регоче)

показати весь коментар
25.03.2024 17:46 Відповісти
+2
судя по нашему дому - коммуналку не платят 70%
показати весь коментар
25.03.2024 17:22 Відповісти
Нас чекає гірша ситуація...
показати весь коментар
25.03.2024 17:19 Відповісти
Так, вас чекає щє гірша ситуація.
показати весь коментар
25.03.2024 17:26 Відповісти
кацапа, нам пофіг, що вас чекає
показати весь коментар
25.03.2024 21:52 Відповісти
Ти, мабуть, школяр чи дурко...
показати весь коментар
25.03.2024 22:57 Відповісти
судя по нашему дому - коммуналку не платят 70%
показати весь коментар
25.03.2024 17:22 Відповісти
Мільйон потенційних "добровольцєв".
показати весь коментар
25.03.2024 17:23 Відповісти
Я теж думаю що це свідоме вирощення гарматного м"яса.
показати весь коментар
25.03.2024 17:27 Відповісти
Яка "камуналка", коли на "водку" не вистачає.
показати весь коментар
25.03.2024 17:23 Відповісти
забсь!
показати весь коментар
25.03.2024 17:27 Відповісти
Якщо ще й неїсти, то і на туалетному папері можна заощадити!
показати весь коментар
25.03.2024 17:29 Відповісти
Вісім із 140 лямів - це капля.

І наюха нам знати про платників комуналки мокшандії, якщо в нас людям сплачувати немає чим? А мораторій на підняття цін зняли. На подання до суду позовів - мораторій зняли й запустили спрощену процедуру віджиму майна в українців.
показати весь коментар
25.03.2024 17:36 Відповісти
Називається наказне провадження, запроваджене у 2015році, коли вас можуть позбавити квартири, авто по тьорці олігархічного чи банківського міньйона із суддею навіть без виклику до суду. Тобто навіть на терористичній московії боржників оголошують банкрутами, а в Україні бомжами. Не дякуйте баризі.
показати весь коментар
25.03.2024 18:29 Відповісти
ти мабуть д...б, бо у нас теж можуть визнати банкрутом і фізичну особв, якщо ти невкурсі, дякуй баризі.
показати весь коментар
25.03.2024 21:56 Відповісти
Не більше ніж ти. Покажи хоч одного боржника комуналки банкрута п..бол
показати весь коментар
26.03.2024 04:10 Відповісти
п..бол твій тато, реєстр судових рішень тобі в поміч. а ще бидло, якщо не всієш читати, то я тобі нагадаю, що я написав, "у нас теж можуть визнати банкрутом і фізичну особв" ключове можуть і немає різниці за що, за комунальні борги, кредитні чи інші. тому на парашку і радій, що у вас там банкротять.
показати весь коментар
26.03.2024 06:09 Відповісти
Здулося ти недолуге?
показати весь коментар
26.03.2024 09:33 Відповісти
дурню, всрався, то підітрись, а не розкидаєшся
показати весь коментар
26.03.2024 13:40 Відповісти
Майже 8 мільйонів росіян припинили платити за комуналку через брак коштів

Слава богу, у нас такого нема!
(регоче)

показати весь коментар
25.03.2024 17:46 Відповісти
"...в нас людям сплачувати немає чим..."
А бгатьом вже і нема за що...
показати весь коментар
25.03.2024 17:47 Відповісти
Ось вам +8 млн мобрезерву...
показати весь коментар
25.03.2024 17:50 Відповісти
8 млн не з 2023 року, ці можуть збирати роками.
доки їх борг не спишуть, через систему банкрутства чи дадуть житло меншій площі.
показати весь коментар
25.03.2024 17:53 Відповісти
Пока толстый похудеет, худой сдохнет - это я к тому, что и у нас это то же есть. Хотя вот у меня в подъезде из 4 квартир злостных неплательщиков квартплаты все 4!!! Имеют доходы, позволяющие платить без проблем. Но каждый находит отговорки ..
показати весь коментар
25.03.2024 17:54 Відповісти
А в нас?До дупи що в них що в нас...
показати весь коментар
25.03.2024 18:11 Відповісти
щас гірко заридаю
показати весь коментар
25.03.2024 18:26 Відповісти
Это 6% от населения россии
Они и раньше не платили
показати весь коментар
25.03.2024 18:40 Відповісти
+
показати весь коментар
25.03.2024 19:49 Відповісти
а не пофіг, що там у кацапів?
показати весь коментар
25.03.2024 21:58 Відповісти

