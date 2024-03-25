Майже 8 мільйонів росіян припинили платити за комуналку через брак коштів

У 2023 році майже 8 мільйонів росіян припинили платити за житлово-комунальні послуги.

Про це свідчать агреговані дані різник російських відомств, пише місцеве видання "Известия".

Так, за даними Федеральної служби судових приставів (ФССП), станом на початок березня у провадженні було 3,7 млн справ про стягнення заборгованості за послуги ЖКГ. Частину боржників уже визнали банкрутами, відтак їхні борги перекладуть на постачальників послуг.

За останніми доступними даними Росстату, за підсумками першого кварталу 2023 року загальна сума боргу росіян за ЖКГ становила 876,4 млрд руб. За рік показник зріс на 72 млрд руб. Роком раніше цей показник збільшився на 56,6 млрд рублів.

За даними опитування групи "Народний фронт", заборгованість з оплати ЖКГ мають 7,8% росіян. Близько 80-85% боржників називають основною причиною виникнення боргу зниження реальних доходів на тлі зростання інфляції, а також скрутну ситуацію.

Однак за даними платформи "Національний житловий конгрес", вчасно не сплачують за комунальні послуги до 10% власників.

Водночас у 2023 році різко зросла кількість росіян, які впритул наблизилися до банкрутства. За рік кількість таких позичальників у банків та мікрофінансових організацій (МФО) зросла на 11% – до рекордних 9,79 млн осіб, а їхня загальна заборгованість збільшилася з 5,68 трлн до 6,33 трлн рублів, свідчать дані російського "Об'єднаного кредитного бюро" (ОКБ).

За даними центробанку РФ, загальна кількість позичальників у банках та МФО на 1 липня 2023 року оцінювалася в 47 млн осіб. Таким чином, частка можливих банкрутств становить майже 20% від загальної кількості позичальників.

Як повідомлялося, після виборів президента російський диктатор Володимир Путін підтвердив про необхідність підвищення податків для росіян та російського бізнесу. Він пояснив це потребою знайти кошти на "вирішення загально національних питань" і "боротьбу з бідністю", попри зростання військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік до рекорду з часів СРСР.

За даними російських ЗМІ, після президентських виборів у Росії планують підвищити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) до 20%, а податок на прибуток для бізнесу – до 25%. Підвищення податків торкнеться щонайменше 20 млн росіян і має забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ в обсязі 2,5 трильйона рублів на рік.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

