Ціни на газ для бізнесу в Україні продовжують падати

Ціни на природний газ на українському ринку в другій половині минулого тижня опустилися нижче 13 200 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Про це свідчать котирування Natural gas, повідомляє галузеве видання ExPro.

Йдеться про ресурс з постачанням у квітні, який минулої п’ятниці, 22 березня, торгувався за цінами 13 150 - 13 300 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ), що є найнижчим значенням для українського ринку з початку липня 2023 року.

Водночас ціни на газ із постачанням у березні становили 13 450 - 13 600 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Загалом, згідно з Котируваннями Natural gas ExPro, ціни на природний газ 22 березня коливалися у діапазоні 13 150 - 13 600 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ), це у середньому на 25 грн нижче, ніж попереднього тижня.

Як повідомлялося, у лютому ф’ючерсів на газ у Європі на хабі TTF у Нідерландах опускалась нижче 25 євро за МВт-год (близько 260 євро за тисячу кубометрів) – востаннє такий рівень цін також спостерігався минулого літа. Порівняно з лютим минулого року ціни на газ у Європі впали на понад 50%.

Зниженню цін сприяла тепла зима, рекордні запаси та помітне зниження споживання газу як промисловістю, так і населенням. Ще одним фактором різкого зниження цін на природний газ в Європі стала висока ефективність відновлюваних джерел енергії цієї зими та високі обсяги виробництва атомної енергії.