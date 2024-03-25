Фонд держмайна продав "Львівдіпронафтохім". Ціна на повторному аукціоні впала втричі

Фонд державного майна провів торги з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Львівський державний інститут із проєктування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств". Трираундовий англійський аукціон відбувся 25 березня. Його переможцем стало ТОВ "Мостнафта".

Про це свідчать дані в системі "Прозорро.Продажі", передає LIGA.net.

З-поміж семи учасників торгів фірма "Мостнафта" Зеновія Будинського запропонувала найвищу ціну – 70 млн грн. Разом із ПДВ компанія має сплатити за об'єкт 84 млн грн.

Ці торги – друга спроба приватизувати "Львівдіпронафтохім".

Перший аукціон провели 15 січня, за лот змагалися 33 учасники. Переможних 200 млн грн за об'єкт запропонував бізнесмен Богдан Стасів. Лише на 5 тис. грн менше запропонувало тоді ТОВ "Ростмостбуд" з Яворова, його власник – колишній депутат Львівської міської ради від партії ВО "Батьківщина" Ростислав Зеновійович Будинський. Однак той аукціон було визнано таким, що не відбувся.

Про нових власників

Львівське видання ZAXID.NET писало, що Богдан Стасів пов'язаний із родиною Ростислава Будинського, він є одним із засновників підприємства "Довгомостиське", власником якого є Зеновій Будинський, батько Ростислава Будинського.

Родина Будинських займається торгівлею нафтою, аграрним, а також будівельним бізнесом у Львові, в Мостиськах і Винниках.

Окрім того, голова родини – Зеновій Будинський – є засновником Мостиської районної організації Соціал-демократичної партії України (об'єднаної), засновником якої є Віктор Медведчук.

У січні 2024 року батько голови Львівської обласної адміністрації Зіновій Козицький виграв торги з приватизації триповерхового будинку на проспекті Шевченка, 9, у Львові. За будівлю, де раніше був Інститут банківської справи, він заплатив 85 млн грн.