Єврокомісія почала розслідування проти Apple, Meta і Alphabet

Європейська Комісія розпочала п’ять розслідувань проти американських технологічних гігантів Apple, Meta і Alphabet.

Як пише CNBC, перші два розслідування зосереджені на компаніях Alphabet і Apple, і стосуються вони так званих "антирульових" правил, передає Укрінформ.

Відповідно до європейського закону "Про цифрові послуги" (DMA), технологічні фірми не мають права забороняти компаніям повідомляти своїм клієнтам про дешевші варіанти їхніх продуктів або про підписки за межами магазину додатків (як наприклад App Store).

"Те, як Apple та Alphabet імплементують DMA щодо "антирульових" правил, суперечить букві закону", – заявили в Єврокомісії.

У третьому розслідуванні Єврокомісія перевіряє, чи Apple виконала свої зобов'язання в рамках DMA щодо того, щоб користувачі могли легко видаляти програми на операційній системі iOS і змінювати налаштування за замовчуванням.

Зазначається, що четверте розслідування спрямоване на Alphabet. Тут Європейська Комісія перевіряє, чи може відображення компанією результатів пошуку в Google "надавати переваги сервісу Google Shopping порівняно з подібними пропозиціями конкурентів".

П'яте й останнє розслідування зосереджено на Meta та її так званій моделі "оплати та згоди". Минулого року Meta представила модель підписки без реклами для Facebook та Instagram в Європі. Єврокомісія нині перевіряє, чи є пропонування цієї моделі порушенням DMA.

Єврокомісія заявила, що має намір завершити розслідування протягом 12 місяців.

Якщо виявиться, що компанія порушила DMA, Єврокомісія може накласти штраф у розмірі до 10% від загального світового обороту техгіганта. Ці штрафи можуть ще зрости до 20% у разі повторного порушення.