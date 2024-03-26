Велика Британія виділить $700 мільйонів на ядерну оборону

Уряд Великої Британії планує виділити 550 млн фунтів стерлінгів (майже $700 млн) на ядерне стримування та енергетичну інфраструктуру в межах "критично важливих національних зусиль", спрямованих на збереження галузі та захист країни.

Як пише Bloomberg, до 2030 року уряд інвестує 353 млн фунтів у навчання й розвиток навичок в оборонному та цивільному ядерному секторі, а також 200 млн фунтів – у місто Барроу-ін-Фернесс, де розташована британська програма атомних підводних човнів, з метою відродження цього району протягом наступних 10 років, передає Європейська правда.

Лондон також оголосив про додаткові 400 млн фунтів приватних інвестицій у створення 40 тис. нових робочих місць, яких потребує галузь.

Ці плани підтримують такі компанії, як BAE Systems, Rolls-Royce, Babcock International Group та Electricite de France SA, зазначає уряд.

Раніше міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант заявляв, що витрати на оборону необхідно збільшити, "щойно це стане можливим".

Барроу-ін-Фернесс буде ключовим для будівництва наступного покоління атомних підводних човнів, які, як очікують, розгорнуть у 2040-х роках в межах безпекового союзу з Австралією та США.

Раніше Австралія і Велика Британія підписали нову угоду про співпрацю в галузі оборони і безпеки, яка полегшує спільні операції їхніх збройних сил на території обох країн.

За угодою AUKUS між Австралією, Великою Британією та США, Австралія придбає кілька американських підводних човнів класу "Вірджинія" протягом наступного десятиріччя і побудує новий підводний човен на суднобудівних верфях в Аделаїді до 2040 року.