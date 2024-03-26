Росія наказала своїм компаніям скоротити видобуток нафти, – Reuters

Уряд Росії наказав компаніям скоротити видобуток нафти в другому кварталі, щоб забезпечити досягнення цільового показника видобутку в 9 млн барелів на день (б/д) до кінця червня відповідно до своїх зобов’язань перед ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в галузі.

Раніше в цьому місяці віцепрем'єр-міністр Росії Александр Новак заявив, що Росія скоротить видобуток і експорт нафти додатково на 471 тис. барелів на день у другому кварталі за погодженням з деякими членами Організації нафтових країн і союзними виробниками.

Джерела сказали, що уряд РФ поставив конкретні цілі для кожної компанії, вказуючи на свій намір виконати свою обіцянку ОПЕК+ щодо скорочення видобутку для підтримки міжнародних цін на нафту.

Джерела Reuters заявили, що скорочення виробництва сприятиме сезонному піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах, багато з яких вже скоротили виробництво палива в результаті збоїв і атак українських безпілотників.

Наприкінці минулого місяця Новак заявив, що видобуток російської нафти становить 9,5 млн барелів на добу.

Видобуток нафти і газового конденсату в Росії скоротився з річного піку в 11,7 млн барелів на добу в 2019 році до приблизно 10,8 млн за останні місяці в результаті скоординованих дій із ОПЕК.

Росія вирішила не розголошувати статистику видобутку сирої нафти, оскільки вважала великі обсяги даних засекреченими після розв'язаною неї війни проти України в лютому 2022 року.

Видобуток нафти в Росії в квітні, травні та червні впаде приблизно на 3,6%, 4,1% і 4,9% з березня відповідно до обіцянок Росії добровільно скоротити видобуток, показали дані, надані джерелами, і розрахунки Reuters.

Новак заявив, що Росія скоротить видобуток додатково на 350 тис. барелів на добу в квітні, а експорт буде скорочений порівняно з березневим рівнем на 121 тис. барелів на добу. У травні видобуток скоротиться на 400 тис. барелів на добу, а експорт – ще на 71 тис. барелів на добу. У червні всі додаткові скорочення будуть від видобутку нафти.