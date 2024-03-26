Військові облігації в "Дії": Українці отримали понад 90 мільйонів прибутку

Українці отримали понад 94 млн грн прибутку від купівлі військових облігаціях у "Дії".

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що наразі українці придбали вже трохи більше, ніж 4 млн облігацій. Після їх повернення громадяни отримали 94,08 млрн грн прибутку.

"Як це працює? Держава випускає цінні папери – ви купуєте їх у вигляді облігацій – гроші йдуть у державний бюджет – у день виплати вам повертаються вкладені кошти та відсоток прибутку", – нагадали в "Дії".

Гроші, вкладені в облігації йдуть на зброю, техніку, медикаменти, амуніцію, зарплати медикам і військовим.

Кожна облігація має назву окупованого міста. Запуск нових облігацій у застосунку "Дія" відбувається в межах спільного проєкту Мінфіну та Мінцифри, який започатковано у жовтні минулого року. За цей час вкладники успішно інвестували свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Євпаторії Мелітополя, а також АР Крим.

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн.