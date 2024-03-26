Фонд гарантування вкладів виставив на торги кондитерську фабрику "АВК" за 1,2 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 10 квітня проведе аукціон з продажу кредитів "Промінвестбанку", серед яких як застава є кондитерська фабрика "АВК" у Дніпрі та обладнання в Донецьку.

Про це свідчать дані на сайті "Prozorro.Продажі", передає Інтерфакс-Україна.



На аукціон буде виставлено приміщення фабрики площею 37,84 тис. кв. м вартістю 92 млн грн, два тепловози з трьома вагонами, 14 навантажувачів. Стартова ціна лоту становить 1,26 млрд грн.

На майбутні торги вже зареєструвався один потенційний учасник.



За даними YouControl, "АВК" у 2021-2022 роках не отримувала виторг. Водночас бізнес "АВК" складається з кількох підприємств, тому робота корпорації продовжується. 2020 року майно "АВК" у Дніпрі вже виставляли на продаж за 97,2 млн грн, проте тоді боржник і кредитор дійшли згоди і торги скасували.

Нагадаємо, що провадження у справі про банкрутство ПрАТ "АВК" (Маріуполь) відкрили у 2016 році.

До того "Сбербанк" відсудив у групи "АВК" кондитерські фабрики на Закарпатті та в окупованому Донецьку, а "Промінвестбанк" відсудив кондитерську фабрику в Дніпрі.

У лютому 2022 року, одразу після початку російського вторгнення, Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Відповідно, кошти від продажу майна у Дніпрі отримає Фонд гарантування вкладів, який керує банком у стадії ліквідації. А кошти підуть на розрахунок із кредиторами банку, який працював собі на збиток.

"АВК" – один із найбільших виробників кондитерських виробів в Україні – заснований у 1991 році. Власниками "АВК" є Володимир Авраменко та Валерій Кравець.