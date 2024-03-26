Кличко оголосив про завершення опалювального сезону у Києві

У Києві планують завершити опалювальний сезон 28 березня, враховуючи прогнозоване синоптиками потепління.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Опалювальний сезон у столиці плануємо завершувати 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Тому, вже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель", – зазначив він.

Мер столиці нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим, необхідно кілька днів.

"Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста – зекономити на сплаті за опалення", – додав Кличко.

Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.