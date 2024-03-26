В Україні змінилися правила оформлення спадщини. У Мін’юсті пояснили новації

Наприкінці січня цього року в Україні набрали чинності два закони, які вносять зміни у порядок відкриття та оформлення спадщини.

У Міністерстві юстиції розповіли про особливості нових законів.

Зокрема, йдеться про закони від 8 листопада 2023 року № 3450-IX "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини" та № 3449-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини".

Зазначається, що новації спадкування пов’язані з унормуванням правовідносин під час воєнного стану.

Місце відкриття спадщини

Основні зміни стосуються ст. 1221 Цивільного Кодексу України, якою визначається місце відкриття спадщини.

За оновленою редакцією визначено, що місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

Якщо ж це місце проживання спадкодавця невідоме, то місцем відкриття спадщини вважатимуть місце перебування або нерухомого майна чи його основної частини, або, за відсутності нерухомого майна, – місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Якщо спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, місце відкриття спадщини визначається відповідно до Закону України "Про міжнародне приватне право".

Смерть на непідконтрольній території

У Мін’юсті наголошують, що оновлене законодавство встановлює спеціальні правила оформлення спадкових прав у період воєнного стану.

Під час дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення, якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, або територія де ведуться активні бойові дії, то заяви про прийняття спадщини та інші відповідні заяви подаються нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини.

Зазначене правило застосовуються також до спадщини, місцем відкриття якої є населений пункт, розташований на тимчасово окупованій території України, протягом усього періоду тимчасової окупації такої території та шести місяців після завершення тимчасової окупації.

Якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт або території, зазначені вище, а також у разі заведення спадкової справи не за місцем відкриття спадщини до набрання чинності закону, вчинення нотаріальних дій щодо спадщини та спільного майна подружжя в межах спадкової справи здійснюється за місцем подання першої заяви щодо спадщини.

Якщо ж місцем подання першої заяви є населений пункт або території, зазначені вище, відповідні нотаріальні дії вчиняються за місцем подання першої заяви про видачу свідоцтва в населеному пункті або на території, що не зазначені в попередньому пункті.

Особливості обчислення строків при спадкуванні в умовах воєнного стану

Нові закони також встановлюють особливості щодо обчислення строків при спадкуванні на час дії на території України воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення або скасування.

За загальним правилом для прийняття спадщини цивільним законодавством встановлено строк у 6 місяців, який обчислюється з дня смерті особи. Якщо смерть фізичної особи зареєстрована пізніше ніж через один місяць з дня смерті такої особи, строки, визначені ЦК України щодо спадкування, обчислюються з дня державної реєстрації смерті спадкодавця.

Наприклад, особа померла 1 вересня 2023 року, смерть зареєстровано 25 листопада 2023 року. У цьому випадку строк 6 місяців, зокрема, для прийняття або відмови від прийняття спадщини, відліковується, починаючи з 25 листопада.

Таким чином, основні зміни у порядку оформлення спадщини забезпечують права громадян в умовах воєнного стану і дають можливість у найкращий спосіб забезпечити захист прав спадкоємців.