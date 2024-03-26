"Укрзалізниця" збільшить видатки на закупівлі до 65 мільярдів

"Укрзалізниця" цього року планує збільшити бюджет держзакупівель до 65 млрд грн, зокрема за рахунок реалізації інфраструктурних проєктів.

Про це повідомив голова компанії Євген Лященко, передає Інтерфакс-Україна.



"За два роки у нас понад 80 млрд грн був бюджет закупівель... І цього року, 2024 року, ми плануємо збільшити цю цифру, збільшуємо. Наша мета – 65 млрд грн", – сказав він.



Лященко уточнив, що обсяг держзакупівель залежатиме від проєктів, що реалізуються "Укрзалізницею", у тому числі й інфраструктурних.



"Не тільки переходи до Євросоюзу (сухопутні залізничні переходи, – ред.), а також великий внесок зробили у структурі збільшення інфраструктури до Дунайських портів, зараз ми працюємо над збільшенням можливості транспортування до портів Великої Одеси – Чорноморських портів", – сказав він.



В "Укрзалізниці" уточнили, що у 2023 році, зокрема, було оголошено закупівлі на 11 тис. лотів на 56 млрд грн. Підписано договори на 47 млрд грн. Кількість учасників тендерів становила 5,28 тис. Середній рівень конкуренції – 1,53.



У 2021 році обсяг держзакупівель компанії дорівнював 34 млрд грн (3,55 тис. учасників), у 2022 році – 35 млрд грн (2,27 тис. учасників).