Росія почала постачати нафтопродукти до КНДР в обмін на зброю, – FT

Із березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Як пише Financial Times, щонайменше п'ять північнокорейських танкерів зайшли у російський порт "Восточний" біля Находки, передає liga.net.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Зазначається, що це перший задокументований факт порушення Росією нафтових санкцій проти Північної Кореї, запроваджених Радою безпеки ООН у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї.

Усі корейські танкери завантажилися на одному нафтовому причалі в порту "Восточний". Супутники Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) зафіксували, як щонайменше два танкери потім розвантажилися у північнокорейському порту Раджин.

За підрахунками RUSI, лише задокументовані постачання становили близько 125 тис. барелів нафтопродуктів, тобто чверть дозволеного річного обсягу за кілька тижнів, який становить по 500 тис. барелів для нафти й нафтопродуктів.

"Судна, які ми бачили на російських терміналах, одні з найбільших у флоті Північної Кореї. Вони постійно заходять у порт і виходять з нього. Кілька з цих суден перебувають під санкціями ООН, тобто їм заборонено навіть просто заходити в іноземні порти, не кажучи вже про доставлення нафти", – сказав науковий співробітник RUSI Джозеф Бірн.

Інший експерт Г'ю Гріффітс, який раніше був координатором комісії ООН, що відстежує дотримання санкцій проти КНДР, у розмові з FT назвав постачання з Росії відвертим порушенням. "Ці постачання нафти – це лобова атака на режим санкцій, який перебуває на межі краху", – сказав він.