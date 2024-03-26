НАБУ завершило розслідування схеми бізнес-партнера Коломойського в "Укренерго"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування за підозрою чотирьох осіб в організації схеми заволодіння електроенергією державного "Укренерго" під час воєнного стану та легалізації отриманих від її продажу коштів.

Відповідне рішення ухвалив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), доручивши відкрити матеріали справи стороні захисту, повідомляє пресслужба САП.

За даними слідства, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ, у березні 2022 року, ТОВ "Юнайтед Енерджі" закупило у НЕК "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. Пізніше приватна компанія перепродала її споживачам, а отримані гроші вивела за кордон.

Наразі арештовано 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії за кордоном.

Як повідомлялося, організатором цієї схеми слідство вважає давнього бізнес-партнера ігор Коломойського Михайла Кіпермана. Підозри у ній також отримали голова правління банку "Альянс" Юлія Фролова та ексначальник департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитро Кондрашов. Всіх їх оголошено у розшук.

Також про підозру у цій справі повідомили директору ТОВ "Юнайтед Енерджі" Андрію Короткевичу-Лещенку. Він фігурує ще в двох справах про збитки ПАТ "Центренерго".

У чому підозрюють Кіпермана і "Юнайтед Енерджі"?

На початку січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру чотирьом особам в організації схеми заволодіння електричною енергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів: організатору схеми, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.

За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, купило у державного "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. При цьому трейдер вже мав заборгованість перед "Укренерго", але керівник відповідного департаменту державної компанії не зупинив продаж. Гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної Кіперману. У підсумку гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Як відомо, поручителем пов’язаної з Ігорем Коломойським ТОВ "Юнайтед Енерджі" перед "Укренерго" був банк "Альянс", який у вересні 2021 року видав банківську гарантію на суму 1,85 млрд грн. У квітні 2022 року НЕК "Укренерго" подала до суду позов про стягнення з банку 1,72 млрд грн. Вже у грудні 2022 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов "Укренерго" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,11 млрд грн, однак Північний апеляційний господарський суд зупинив наразі зупинив провадження у справі.

Хто такий Михайло Кіперман?

Михайло Кіперман, якому оголошено підозру, є співвласником низки підприємство групи "Приват", входив до наглядових рад "Дніпроазоту" та "Укртатнафти". Серед широкого загалу, який не цікавиться бізнесом, відомий як колишній чоловік співачки Віри Брежнєвої. У червні 2023 року він вже отримав підозру від СБУ у справі про виведення за кордон 24 лютого 2022 року майже 600 млн грн з рахунків "Укртатнафти".