Зеленський звільнив секретаря РНБО Данілова

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який до останнього часу очолював Службу зовнішньої розвідки.

Відповідні укази №186-189 від 26 березня оприлюднені на офіційному сайті голови держави.

Своєю чергою, замість Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки України призначено Олега Іващенка.

Як повідомлялося, Олексій Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з жовтня 2019 року. До цього з липня 2019 року він працював на посаді заступника секретаря РНБО.

До цих призначень Данілов був відомий як народний депутат V скликання (2006-2007 роки) від "Блоку Юлії Тимошенко". У вересні 2007 року балотувався у народні депутати України від "Партії вільних демократів" №6 у списку.

У 1994-1997 роках очолював Луганську міськраду, у лютому - листопаді 2005 року був головою Луганської облдержадміністрації.