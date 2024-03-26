БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
297 3

Зеленський звільнив секретаря РНБО Данілова

данілов

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який до останнього часу очолював Службу зовнішньої розвідки.

Відповідні укази №186-189 від 26 березня оприлюднені на офіційному сайті голови держави.

Своєю чергою, замість Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки України призначено Олега Іващенка.

Як повідомлялося, Олексій Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з жовтня 2019 року. До цього з липня 2019 року він працював на посаді заступника секретаря РНБО.

До цих призначень Данілов був відомий як народний депутат V скликання (2006-2007 роки) від "Блоку Юлії Тимошенко". У вересні 2007 року балотувався у народні депутати України від "Партії вільних демократів" №6 у списку.

У 1994-1997 роках очолював Луганську міськраду, у лютому - листопаді 2005 року був головою Луганської облдержадміністрації.

Автор: 

Данілов Олексій (54) Зеленський Володимир (2586) РНБО (526) звільнення (1030)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та какая разніца
хто буде узаконювати
хатєлки єрмака
показати весь коментар
26.03.2024 16:22 Відповісти
Назад, в ветеринары или в рекетиры? А новый будет так же 3.14здеть? Нескладно.
показати весь коментар
26.03.2024 17:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 