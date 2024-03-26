БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 708 21

У "Метінвесті" Ахметова назвали три найгостріші проблеми для українського експорту

риженков

Розширення логістичних можливостей, валютна лібералізація та прозорі правила бронювання співробітників – найважливіші умови для розвитку експортоорієнтованих компаній в Україні під час війни.

Про це генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков розповів на Саміті експортерів від Forbes, повідомляється на сайті компанії.

Гендиректор "Метінвесту" відзначив важливість відкриття українського морського коридору, закликавши працювати над його розширенням для нарощення обсягів експорту.

"Коли відкрили цей тимчасовий коридор, перші кораблі після агропродукції були саме з продукцією "Метінвесту". Я вдячний Силам оборони, розвідці, нашим партнерам, які зробили це можливим. Але це лише початок. Потрібно працювати далі. Відкриття морського коридору, завдяки зусиллям української влади, дало змогу наростити обсяги експорту, хоча деякі труднощі з логістикою ще залишаються", – наголосив Риженков.

Він зауважив, що "Метінвест" планує наступні інвестиції, які стануть підґрунтям для повоєнної відбудови країни. Але зараз українському бізнесу потрібна валютна лібералізація, щоб покращити інвестиційний клімат і продовжити інвестувати в Україну.

"Якщо ми не будемо впроваджувати якісь способи повертати інвестиції, то ми не зможемо їх залучати до України", – зазначив гендиректор "Метінвесту".

Читайте також: Підземні командні пункти. "Метінвест" Ахметова розпочав виробництво для ЗСУ сталевих штабів-бункерів. ФОТО

Він додав, що чинні правила мобілізації працівників не дають змоги нарощувати виробництво, хоча "Метінвест" вже є одним із найбільших донорів Сил оборони України.

"Ми прозора компанія. Усі наші співробітники зареєстровані у військкоматах і пройшли військово-лікарські комісії. Ми найбільший донор, але ми не маємо змоги нарощувати обсяги виробництва, яке могло б підтримувати економіку. Тому від держави нам потрібні більш прозорі правила бронювання, які б стимулювали зростання бізнесу, а не тільки відтік кадрів до Сил оборони", – пояснив Риженков.

Своєю чергою голова офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз назвав проблемою №1 для компанії саме брак персоналу.

Він також запропонував варіант, що допоможе розв’язати питання з бронюванням працівників: "Ми б хотіли, щоб директорам підприємств, які визнано критичними, надали право, скажімо, 10% персоналу бронювати самостійно. А не проходити ці десять кіл пекла через Міністерство економіки, Генштаб і ще 25 органів, які все це погоджують. І тоді кожен директор підприємства міг би додатково визначати, який персонал є критичним".

Автор: 

інвестиції (1622) металургія (992) мобілізація (498) Метінвест (833) метал (513)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Найбагатша людина України Ахметов зіграв важливу роль у розв'язанні російсько-української війни у 2014 році. Його дії, а точніше бездіяльність, полегшили контрольованим Росією сепаратистам закріпитися в регіоні його інтересів - Донецьку. У 2022 році Ахметов такої помилки не припустився і зараз є прихильником українського спротиву.
показати весь коментар
26.03.2024 19:32 Відповісти
+3
Риторичне питання - коли Ахметов буде гойдатися в зашморгу як фанат сруцкого міра який він все своє життя тягнув в Україну через свої гівно канали і папір.
показати весь коментар
26.03.2024 20:01 Відповісти
+1
Ага, основні 3 проблеми -- це олігархи, предурки при владі та слабеньке громадянське суспільство!!!!
показати весь коментар
26.03.2024 22:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найбагатша людина України Ахметов зіграв важливу роль у розв'язанні російсько-української війни у 2014 році. Його дії, а точніше бездіяльність, полегшили контрольованим Росією сепаратистам закріпитися в регіоні його інтересів - Донецьку. У 2022 році Ахметов такої помилки не припустився і зараз є прихильником українського спротиву.
показати весь коментар
26.03.2024 19:32 Відповісти
🤣

багато твій Ахметка купив зброї для ЗСУ чи рацій з дронами
показати весь коментар
26.03.2024 20:02 Відповісти
"Ахметка" - ваш, не мій.
показати весь коментар
26.03.2024 20:08 Відповісти
Судячи по тому як ти цьому сєпару ватному підлизуєш, то все таки він твій -

У 2022 році Ахметов такої помилки не припустився і зараз є прихильником українського спротиву.
показати весь коментар
26.03.2024 20:14 Відповісти
Рінат Ахметов починав свою кар'єру експедитором в донецькому магазині No 41, директором якого став колишній президент ФК «Шахтар» Ахат (Олександр) Брагін на прізвисько Алік Грек.

Ахат Хафізович Брагін - український підприємець, кримінальний авторитет, який стояв біля витоків створення найбільшої фінансово-промислової групи в Україні, яка після його смерті стала основною частиною бізнес-конгломерату Ріната Ахметова.
показати весь коментар
26.03.2024 20:18 Відповісти
То і не пиши що він нібито став прихильником українського супротиву - йому все одно як і тім хто гуманітарку продавав яерез супермаркети.
показати весь коментар
26.03.2024 20:20 Відповісти
засоби захисту, дрони, захисні споруди, поставлені на його підприємствах на потік з 22 року, якщо що
показати весь коментар
26.03.2024 23:36 Відповісти
Самий великий засіб захисту на всю Україну - це великий ПРЕЗЕРВАТИВ від сєпара Ахмєткі.
Скільки зброї твій сєпар поставив для ЗСУ.
показати весь коментар
27.03.2024 12:43 Відповісти
Бо одне енергетика, а інше - чи не єдине, що працює досі в промисловості. За тієї ж причини часто пишуть про зерно - основна працююча галузь економіки
показати весь коментар
26.03.2024 22:21 Відповісти
Риторичне питання - коли Ахметов буде гойдатися в зашморгу як фанат сруцкого міра який він все своє життя тягнув в Україну через свої гівно канали і папір.
показати весь коментар
26.03.2024 20:01 Відповісти
ну на мою думку з повномасштабного вторгнення, він чітко і ясно висловив свою позицію, не відмовчувався, як багато хто з української еліти, не вичікував незрозуміло чого, а почав допомагати ВСУ
показати весь коментар
26.03.2024 23:33 Відповісти
Що ти мелеш, окрім макаронів, залізячя зі своїх підприємств на бронікі (якість там невідома) і швидких допомог ніякої допомоги ЗСУ не озвучувалось. Скільки тобі сєпар Ахметка платить цікаво за такі висери.
показати весь коментар
27.03.2024 12:45 Відповісти
Лідери за сумою донатів

За даними NV, загалом приватні компанії перерахували на потреби оборони України та гуманітарні цілі 17,9 млрд грн. Очолила список компанія «Метінвест», що належить найбагатшому, за версією Forbes, українцю Рінату Ахметову. Вона перерахувала на потреби оборони й гуманітарні цілі 3,3 млрд грн. На другому місці Roshen - 1,8 млрд, на третьому Vodafone - 1,3 млрд грн.
показати весь коментар
26.03.2024 21:33 Відповісти
Радіо Партії регіонів NV тепер у нас істина
То бі ж вже сказали недалекому що на грощі НАЙБАГАТІШОГО Ріната України закуповують МАКОРОНИ, швидкі допомоги і все, ніякої зброї для ЗСУ, ще дає залізо зі своїх підприємств на бронікі, яке там залізо під питанням.
Як би твій сєпарний Рінат хотів, то він сам за свої грощі тисячами поставляв дрони для ЗСУ, але цього не робить, бо йому расєйські олігархі брати.
показати весь коментар
30.03.2024 19:35 Відповісти
Ці проблеми, на жаль, актуальні зараз для всіх виробників, особливо для тих, що націлені на експорт. Мені здаєтья, вони мають вирішуватися якось разом з КМУ. Хоча я не маю ілюзій щодо користі від КМУ
показати весь коментар
26.03.2024 22:19 Відповісти
Ага, основні 3 проблеми -- це олігархи, предурки при владі та слабеньке громадянське суспільство!!!!
показати весь коментар
26.03.2024 22:49 Відповісти
Реальна ситуація в Україні - "слабеньке громадянське суспільство" обирає собі "придурків при владі"(на всіх етапах незалежності) і ось результат -олігархи. І ми ще дивуємось -а чому у нас так все хреново?
показати весь коментар
27.03.2024 05:19 Відповісти
проблема в тому, що бронюються часто не ті, хто дійсно виконує важливу роботу: депутати, їх синочки, які ніколи і не працювали за своє життя.. крім того, влада ні фіга не популяризує службу в ЗСУ, а навпаки - багато дискредитації.. бути мобілізованим - сприймається, як якесь покарання.. чому так вийшло?
показати весь коментар
27.03.2024 09:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 