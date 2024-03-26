У "Метінвесті" Ахметова назвали три найгостріші проблеми для українського експорту

Розширення логістичних можливостей, валютна лібералізація та прозорі правила бронювання співробітників – найважливіші умови для розвитку експортоорієнтованих компаній в Україні під час війни.

Про це генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков розповів на Саміті експортерів від Forbes, повідомляється на сайті компанії.

Гендиректор "Метінвесту" відзначив важливість відкриття українського морського коридору, закликавши працювати над його розширенням для нарощення обсягів експорту.

"Коли відкрили цей тимчасовий коридор, перші кораблі після агропродукції були саме з продукцією "Метінвесту". Я вдячний Силам оборони, розвідці, нашим партнерам, які зробили це можливим. Але це лише початок. Потрібно працювати далі. Відкриття морського коридору, завдяки зусиллям української влади, дало змогу наростити обсяги експорту, хоча деякі труднощі з логістикою ще залишаються", – наголосив Риженков.

Він зауважив, що "Метінвест" планує наступні інвестиції, які стануть підґрунтям для повоєнної відбудови країни. Але зараз українському бізнесу потрібна валютна лібералізація, щоб покращити інвестиційний клімат і продовжити інвестувати в Україну.

"Якщо ми не будемо впроваджувати якісь способи повертати інвестиції, то ми не зможемо їх залучати до України", – зазначив гендиректор "Метінвесту".

Він додав, що чинні правила мобілізації працівників не дають змоги нарощувати виробництво, хоча "Метінвест" вже є одним із найбільших донорів Сил оборони України.

"Ми прозора компанія. Усі наші співробітники зареєстровані у військкоматах і пройшли військово-лікарські комісії. Ми найбільший донор, але ми не маємо змоги нарощувати обсяги виробництва, яке могло б підтримувати економіку. Тому від держави нам потрібні більш прозорі правила бронювання, які б стимулювали зростання бізнесу, а не тільки відтік кадрів до Сил оборони", – пояснив Риженков.

Своєю чергою голова офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз назвав проблемою №1 для компанії саме брак персоналу.

Він також запропонував варіант, що допоможе розв’язати питання з бронюванням працівників: "Ми б хотіли, щоб директорам підприємств, які визнано критичними, надали право, скажімо, 10% персоналу бронювати самостійно. А не проходити ці десять кіл пекла через Міністерство економіки, Генштаб і ще 25 органів, які все це погоджують. І тоді кожен директор підприємства міг би додатково визначати, який персонал є критичним".