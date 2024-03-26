Путін дозволив націоналізацію власності "бізнесменів-шкідників"

Органи Генеральної прокуратури Росії проводять роботу щодо повернення в державну власність низки великих підприємств та майнових комплексів.

Про це заявив президент РФ Владімір Путін, передає The Moscow Times.

За словами Путіна, це "важливий момент" у роботі прокурорів, яка загалом спрямована на захист соціальних та економічних прав громадян, а також відстоювання інтересів держави та суспільства.

Націоналізація власності в бізнесу "виправдана в тих ситуаціях, коли активи були придбані в обхід, з порушенням закону і, більше того, використовуються на шкоду державі", заявив Путін.

Він додав, що "у кожному такому випадку діяти потрібно строго згідно із законом, у рамках чітких правових процедур".

Прокурори в судах домоглися повернення державі активів стратегічних підприємств на суму понад 1 трлн руб.

Ідеться про десятки компаній, продукція яких "критично важлива для зміцнення обороноздатності та розвитку економіки країни", прозвітував Путіну генпрокурор РФ Ігорь Краснов

"Вони вибули з власності Російської Федерації незаконним, зокрема, корупційним шляхом. Більше того, частина їх коштів спрямовувалась навіть на фінансування терористичної діяльності з боку України", – заявив Краснов, додавши, що доручає органам прокуратури ретельно розбиратися з незаконним відчуженням підприємств з метою виведення активів за кордон.

Кого націоналізує влада РФ

Підвищений інтерес до вилучення приватних активів та перегляду підсумків приватизації у Генпрокуратури РФ виник давно, але після початку війни процес націоналізації набув "справжнього масового" характеру.

За 2022-2023 роки понад 180 приватних підприємств перейшли під контроль держави, а вимоги про націоналізацію, що надійшли до судів за два роки, стосувалися майже 200 компаній. В основному це підприємства, що випускають продукцію військового призначення, а також активи бізнесменів, що залишили країну.

За підрахунками "Нової газети.Європа" та "Transparency International – Росія", найчастіше влада РФ націоналізувала підприємства ВПК та машинобудування (7 позовів), харчової та рибної промисловості (7 позовів), а також порти (6 позовів) та нерухомість (6 позовів).

Лише у двох випадках перехід компанії у власність держави не відбувся у судовому порядку, оскільки Генпрокуратура Росії відмовилася від позову або уклала мирову угоду.

Як формальні причини для вилучення активів із приватних рук влада використовує звинувачення у незаконному володінні власністю (20 випадків у 2022-2024 роках) та порушенні антикорупційного законодавства (14 випадків).

Ще у трьох випадках прокурори просили визнати недійсними угоди чи створення бізнесу, пояснюючи це порушенням прав Російської Федерації. При цьому деякі позови не опубліковано або засекречено.

Державі важливо контролювати підприємства, які працюють на війну, зазначив директор "Transparency International – Росія" Ілля Шуманов. Крім того, державі цікаві нерухомість і земля, особливо в Москві, Підмосков'ї, Санкт-Петербурзі та південних регіонах через високу вартість, а в рибному секторі за допомогою націоналізації можна забрати квоти на вилов, а також флот.