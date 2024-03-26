БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Відомий контрабандист отримав підозру за схему незаконного постачання сигарет з Пакистану, – БЕБ. ФОТОрепортаж

Детективи Управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області повідомили про підозру відомому контрабандисту, який організував схему незаконного постачання сигарет з Пакистану та їх розповсюдження на території України.

Як повідомили у пресслужбі БЕБ, схема діяла впродовж двох років, її організатору повідомили про підозру за фактом легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

БЕБ  на називає прізвища підозрюваного, уточнивши, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ще 6 фігурантам справи суд встановив заставу.

Під час досудового розслідування співробітники Бюро провели понад 50 обшуків, у тому числі в Ренійському торговельному порту, складських приміщеннях, в місцях збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів за місцем проживання фігурантів тощо.

У результаті обшуків вилучено понад 1 млн пачок сигарет, сигарети без упаковки, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски з відеореєстраторів та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого складає 120 млн грн.

БЕБ повідомило про підозру контрабандисту сигарет

Як повідомлялося, у листопаді минулого року БЕБ повідомляло про вилучення на Одещині понад 400 тис. пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку, які намагалися незаконно ввести в Україну з Пакистану. Контейнер з контрафактом знаходився у Ренійському торговельному порту. Тоді орієнтовну вартість вилученої продукції оцінювали у 32 млн грн.

контрабанда (252) Пакистан (28) тютюн (375) Бюро економічної безпеки (497)
Топ коментарі
Ну то відправляйте на фронт. Там он і дівчатам слімси є.)

Бо зараз прихватизують й через вайбер канали розпродадуть конфіскант.
26.03.2024 20:26 Відповісти
Відомий крнтрабандист домовився з невідомими слідчим, прокурором і суддею і тому не париться.
26.03.2024 20:38 Відповісти
Відомий контрабандист з невідомим ім'ям і прізвищем. " Широко извєстєн в узких кругах".
26.03.2024 21:06 Відповісти
Ну то відправляйте на фронт. Там он і дівчатам слімси є.)

Бо зараз прихватизують й через вайбер канали розпродадуть конфіскант.
26.03.2024 20:26 Відповісти
Відомий крнтрабандист домовився з невідомими слідчим, прокурором і суддею і тому не париться.
26.03.2024 20:38 Відповісти
Товар, на який не наклали свої рученята "успішні та красиві", є незаконним!
26.03.2024 20:40 Відповісти
З Пакістану? І навару вистачає, щоб купити "добро" на всіх митницях?
26.03.2024 20:54 Відповісти
Місцеві виробники котрафактних циагрок пролобіювали ззаборону імпорту продукції конкурентів .
26.03.2024 20:56 Відповісти
Відомий контрабандист з невідомим ім'ям і прізвищем. " Широко извєстєн в узких кругах".
26.03.2024 21:06 Відповісти
Цигарок, а не сигарет.
26.03.2024 21:15 Відповісти
Він був давно відомий, тільки ніхто про це не знав.
27.03.2024 03:25 Відповісти
Що то за словосполука "відомий контрабандист " , якщо відомий то вже не контрабандист .
27.03.2024 07:59 Відповісти
"Ведучий" контрабандист у нас Альперін Решта - відомі.
Хто ж він, цей "відомий"?
Льотчик?
27.03.2024 08:48 Відповісти
Вся ихняя борьба с контрабандой сигарет привела к тому шо начали делать сигареты в подвалах.Где вместо табака используют неизвестно шо.
27.03.2024 08:59 Відповісти

