Відомий контрабандист отримав підозру за схему незаконного постачання сигарет з Пакистану, – БЕБ. ФОТОрепортаж

Детективи Управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області повідомили про підозру відомому контрабандисту, який організував схему незаконного постачання сигарет з Пакистану та їх розповсюдження на території України.

Як повідомили у пресслужбі БЕБ, схема діяла впродовж двох років, її організатору повідомили про підозру за фактом легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

БЕБ на називає прізвища підозрюваного, уточнивши, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ще 6 фігурантам справи суд встановив заставу.

Під час досудового розслідування співробітники Бюро провели понад 50 обшуків, у тому числі в Ренійському торговельному порту, складських приміщеннях, в місцях збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів за місцем проживання фігурантів тощо.

У результаті обшуків вилучено понад 1 млн пачок сигарет, сигарети без упаковки, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски з відеореєстраторів та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого складає 120 млн грн.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року БЕБ повідомляло про вилучення на Одещині понад 400 тис. пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку, які намагалися незаконно ввести в Україну з Пакистану. Контейнер з контрафактом знаходився у Ренійському торговельному порту. Тоді орієнтовну вартість вилученої продукції оцінювали у 32 млн грн.