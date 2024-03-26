Росія не може виготовляти заплановану кількість безпілотників через санкції. ДОКУМЕНТ

Російське підприємство "Іжмаш – безпілотні системи" не виконало держзамовлення щодо виробництва комплексу "Гранат-4" через відсутність європейських комплектуючих.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на відповідний документ, який передали небайдужі працівники заводу.

Як повідомляється, Міністерство оборони Роії уклало договір з заводом щодо виробництва нових комплексів влітку 2023 року.

Але вже у жовтні завод, на основі незалежного висновку торгово-промислової палати Удмуртії, повідомив що не може виконати замовлення через санкції та відсутність комплектуючих із ЄС.





Про російські безпілотники

Безпілотний комплекс "Гранат-4" з літальним апаратом зі злітною масою до 30 кг виробляє російська компанія "Іжмаш – безпілотні системи".

Основне призначення безпілотника – ведення повітряної розвідки, проведення радіорозвідки для пошуку станцій стільникового зв’язку, здійснення патрульних та спостережних польотів та виконання пошуково-рятувальних операцій.

Корисне навантаження дрона може включати електрооптичну та інфрачервону камери, безпілотник також може бути обладнаний засобами аерофотографування та радіоелектронної боротьби.

Транспортно-пусковий комплекс БпЛА "Гранат-4" базується на основі вантажного автомобіля "КамАЗ" із кузовом-фургоном.

До складу комплексу входять два літальні апарати й комплект наземних засобів управління. Довжина дрона – 2,6 метра, а розмах крил – 3,2 метра.

Дрон не обладнаний шасі, він злітає за допомогою спеціальної розгінної катапульти, а приземляється за допомогою парашута.