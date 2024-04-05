Чехія звинуватила Росію у спробах диверсій на європейських залізницях

Розв’язана Москвою війна триває не лише на полі бою в Україні. Путін неодноразово називав її війною проти колективного Заходу – протистояння виражається, зокрема, в прагненні Росії дестабілізувати роботу критичної інфраструктури в Європі.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр транспорту Чехії Мартін Купка, передає The Moscow Times.



За його словами, за останні понад два роки Росія зробила "тисячі спроб" порушити залізничне сполучення в Чехії. Серед них хакерські атаки на сигнальні системи та залізничну мережу національного оператора České dráhy, бажання вивести з ладу системи продажу квитків.

"Ситуація, безумовно, складна, але я дуже задоволений тим, що ми можемо захистити всі системи від успішних атак", – сказав Купка.



У Českej dráhy підтвердили збільшення кількості кібератак на цифрову інфраструктуру компанії. А в минулорічній доповіді чеської агенції з кібербезпеки NUKIB говорилося про "зростаючу кількість зловмисних нападів в енергетичному та транспортному секторах".



Проросійські хакерські угруповання робили великі атаки на залізничні системи в Латвії, Литві, Румунії, Естонії і тієї ж Чехії, а також на транспортні організації в Італії, зазначало в минулорічній доповіді Агентство з кібербезпеки ЄС. За його даними, у зв'язку з російським вторгненням в Україну зросла кількість кібернападів як на залізничні компанії, так і на аеропорти в ЄС.



Спроби підірвати роботу залізниць здійснюються не лише у кіберпросторі. Минулого року в Польщі було розкрито шпигунську групу, члени якої збирали інформацію про постачання озброєнь в Україну та планували диверсії.

Як повідомила у листопаді польська розвідслужба, до завдань 16 осіб "входило виявлення військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, відстеження поїздів, які перевозять в Україну військову та гуманітарну допомогу, а також організація їх аварій".