Українці отримали 6 тисяч ваучерів на перекваліфікацію. Які професії найпопулярніші

Від початку 2024 року 6 000 українців отримали ваучер на навчання за державний кошт. Так вони зможуть здобути нову професію або спеціальність, чи підвищити свій професійний рівень

Як повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, держава профінансувала їх навчання на 42 млн грн.

"Одна з проблем, спровокованих війною, – структурне безробіття. Сьогодні маємо на ринку праці чимало українців, які не можуть знайти роботу, бо їхні навички не відповідають потребам роботодавців. Тому надаємо людям можливість отримати ваучер на навчання і за державний кошт опанувати нову більш актуальну на ринку праці спеціальність, або підвищити свій професійний рівень", – зазначила урядовиця.

Серед найбільш популярних професій та спеціальностей, за якими навчаються за ваучерами цього року:

медсестринство – 1642 ваучери;

дошкільна освіта – 384;

медицина – 254;

психологія – 173;

кухар – 778;

водій – 345;

тракторист – 298;

кондитер – 172.

Найбільше ваучерів отримали мешканці Дніпропетровської області (710), Львівської (602), Одеської (385), Харківської (357), Київської (349) та Вінницької (347) областей.

Минулого року ваучери на навчання отримали 18 100 українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн. У 2023 році найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.

Ваучер можна використати для навчання за 124 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим переліком професій та спеціальностей. Сума ваучера на може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.