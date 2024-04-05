АРМА виставить на продаж Maybach та колекцію годинників Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вирішило виставити на продаж елітного автомобіля Maybach та 20 колекційних наручних годинників, що належали звинуваченому у державній зраді Віктору Медведчуку.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, повідомляє пресслужба АРМА.

До 25 квітня АРМА має визначити переможця відбору, який буде реалізовувати майно Медведчука на платформі "Прозорро.Продажі".

Як повідомлялося, кума російського президента Путіна Віктора Медведчука обвинувачують у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Українські правоохоронці затримали в квітні 2022 року, а у вересні того ж року передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими.

Активи Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Україні заарештовані. У січні 2023 року президент України позбавив Медведчука українського громадянства.