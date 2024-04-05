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Новини
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Путіну не вистачає грошей: Влада Росії підвищить податки на видобуток золота

золото,путін

У Росії з 1 червня підвищать податок на видобуток золота.

Відповідну поправку до Податкового кодексу вже схвалив Комітет Держдуми РФ з бюджету та податків, передає російський Інтерфакс.

Цими змінами пропонується з 1 червня запровадити додатковий коефіцієнт при видобуванні золота до податку на видобуток корисних копалин у розмірі 78 тис. рублів за 1 кг.

Підвищити податок необхідно, щоб компенсувати втрати бюджету РФ від падіння експорту.

"Справа в тому, що після того, як ввели експортне мито на золото, експорт золота обнулився в прямому розумінні цього слова, оскільки, як ви знаєте, ми позаминулого року прийняли зміну, і у нас без ПДВ тепер банки можуть продавати фізособам золото, то відповідно, різко стали давати невеликі дисконти до ціни на золото на внутрішньому ринку через мито, через це фізособи почали розкуповувати через банки золото, і у нас практично зупинився експорт золота, він припинився", – розповів заступник голови Мінфіну Олексій Сазанов.

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За його словами, за дорученням голови російського уряду Мішустіна відбулася нарада з представниками найбільших золотовидобувачів, де було запропоновано таке компромісне рішення.

"Ми все одно від них чекаємо грошей, надходження нам потрібні, домовилися, що до кінця року 15 млрд рублів вони нам заплатять", – сказав Сазанов.

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видобуток (1752) золото (286) податки (2414) росія (14175)


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05.04.2024 20:16 Відповісти
щоб нам так не вистачало як кацапам з санкціями проти них...
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05.04.2024 20:28 Відповісти
тепер шахту піонер знову задіють, відкачають, тіла заживо затоплених дістануть..по іншому ніяк..власник задумається, щоби йому не було то саме
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05.04.2024 22:48 Відповісти
Я все життя вважав що найбільший дебілізм - то черепашки ніндзя-мутанти. Але ху%;№ло таки здатен здивувати....

1 безумний карлик ввів високе мито на експорт золота з ********* (чи повну заборону?)
2 щось не так
3 приватні особи гребуть залатішко у банках і вивозять його на собачих упряжках і верблюдах правдами-неправдами за кордон
4 ********* не отримує за екпорт золота взагалі нічого (з вивозу малими партіями тисячами, або більше лаптєносців, нічого не отримаєш - єта майо, мнє бабушка 749 раз завіщала...)
5 гєостратєг всєх снова пабіділ
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05.04.2024 20:43 Відповісти
Новина подається так що економіка України процвітає, а в кацапстані все загниває... Раніше так подавались новини з кацапстана про мобілізацію, зокрема навіть на Цензорі виставляли відеоролики про мобілізацію в кацапії.
Зараз же в порівнянні з кацапами в самій Україні беспрєдєл на вулицях твориться.
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05.04.2024 21:09 Відповісти
Новина подається так як подається. Щоб зрадофіли перестали стогнати, що Україна на межі капітуляції! Так, Україні важко: і з фінансами і з людьми, але на парашці справи теж стрімко погіршуються. Я впевнений, що рашка ще рік війни не витримає. ФНБ (саме його ліквідна частина) за прогнозами економістів вичерпається протягом 6 місяців. За допомогою підвищення податків можливо ще півроку протримаються. Рашка на межі. І для України зараз дуже важливо протриматися, психологічно не зламатися. Бо ніч найтемніша перед самим світанком. У кремлівського режиму агонія загострюється, вони кидають все що мають, щоб психологічно зламати українців. Бо вони чудово розуміють, до чого все йде. Час грає проти нас, але проти них він грає сильніше.
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05.04.2024 22:34 Відповісти
Дивись телемарафон - там все прекрасно. Контрнаступ, Крим восени повинні були звільнити і так дальше.
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06.04.2024 09:58 Відповісти

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