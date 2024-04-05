Путіну не вистачає грошей: Влада Росії підвищить податки на видобуток золота
У Росії з 1 червня підвищать податок на видобуток золота.
Відповідну поправку до Податкового кодексу вже схвалив Комітет Держдуми РФ з бюджету та податків, передає російський Інтерфакс.
Цими змінами пропонується з 1 червня запровадити додатковий коефіцієнт при видобуванні золота до податку на видобуток корисних копалин у розмірі 78 тис. рублів за 1 кг.
Підвищити податок необхідно, щоб компенсувати втрати бюджету РФ від падіння експорту.
"Справа в тому, що після того, як ввели експортне мито на золото, експорт золота обнулився в прямому розумінні цього слова, оскільки, як ви знаєте, ми позаминулого року прийняли зміну, і у нас без ПДВ тепер банки можуть продавати фізособам золото, то відповідно, різко стали давати невеликі дисконти до ціни на золото на внутрішньому ринку через мито, через це фізособи почали розкуповувати через банки золото, і у нас практично зупинився експорт золота, він припинився", – розповів заступник голови Мінфіну Олексій Сазанов.
За його словами, за дорученням голови російського уряду Мішустіна відбулася нарада з представниками найбільших золотовидобувачів, де було запропоновано таке компромісне рішення.
"Ми все одно від них чекаємо грошей, надходження нам потрібні, домовилися, що до кінця року 15 млрд рублів вони нам заплатять", – сказав Сазанов.
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1 безумний карлик ввів високе мито на експорт золота з ********* (чи повну заборону?)
2 щось не так
3 приватні особи гребуть залатішко у банках і вивозять його на собачих упряжках і верблюдах правдами-неправдами за кордон
4 ********* не отримує за екпорт золота взагалі нічого (з вивозу малими партіями тисячами, або більше лаптєносців, нічого не отримаєш - єта майо, мнє бабушка 749 раз завіщала...)
5 гєостратєг всєх снова пабіділ
Зараз же в порівнянні з кацапами в самій Україні беспрєдєл на вулицях твориться.