На Херсонщині ворожий безпілотник влучив в агропідприємство
У ніч проти 6 квітня російські військові дроном влучили в агропромислове підприємство у Херсонській області, унаслідок чого там спалахнула пожежа.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook.
"Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили на території нашої області 7 "Shahed-131/136", але є і влучання ворога в агропромислове підприємство. Там спалахнула пожежа, яка була оперативно ліквідована", – наголосив він.
Минулої доби ворог атакував 12 населених пунктів області, зокрема Берислав, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Дудчани, Зміївку, Одрадокам'янку, Качкарівку, Інженерне та місто Херсон.
Окупанти поцілили у житлові квартали, пошкоджено дев’ять багатоповерхівок та два приватні будинки. Також були влучання в адмінбудівлю, церкву, аптечний заклад, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
Через російську агресію восьмеро людей дістали поранення.
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