БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
153 0

На Херсонщині ворожий безпілотник влучив в агропідприємство

шахед

У ніч проти 6 квітня російські військові дроном влучили в агропромислове підприємство у Херсонській області, унаслідок чого там спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook.

"Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили на території нашої області 7 "Shahed-131/136", але є і влучання ворога в агропромислове підприємство. Там спалахнула пожежа, яка була оперативно ліквідована", – наголосив він.

Минулої доби ворог атакував 12 населених пунктів області, зокрема Берислав, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Дудчани, Зміївку, Одрадокам'янку, Качкарівку, Інженерне та місто Херсон.

Окупанти поцілили у житлові квартали, пошкоджено дев’ять багатоповерхівок та два приватні будинки. Також були влучання в адмінбудівлю, церкву, аптечний заклад, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію восьмеро людей дістали поранення.

Автор: 

аграрії (1311) безпілотник (534) Херсонська область (130)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 