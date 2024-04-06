На Херсонщині ворожий безпілотник влучив в агропідприємство

У ніч проти 6 квітня російські військові дроном влучили в агропромислове підприємство у Херсонській області, унаслідок чого там спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook.

"Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили на території нашої області 7 "Shahed-131/136", але є і влучання ворога в агропромислове підприємство. Там спалахнула пожежа, яка була оперативно ліквідована", – наголосив він.

Минулої доби ворог атакував 12 населених пунктів області, зокрема Берислав, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Дудчани, Зміївку, Одрадокам'янку, Качкарівку, Інженерне та місто Херсон.

Окупанти поцілили у житлові квартали, пошкоджено дев’ять багатоповерхівок та два приватні будинки. Також були влучання в адмінбудівлю, церкву, аптечний заклад, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію восьмеро людей дістали поранення.