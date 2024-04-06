Розвідники повідомили про підрив трубопроводу в Ростовській області

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило про підрив трубопроводу в Ростовській області РФ.

Як повідомили в пресслужбі ГУР, завантаження танкерів нафтопродуктами у припортовій території "Азовського морського порту" припинено.

"У ніч на 6 квітня 2024 року, в районі населеного пункту Азов (Ростовська область) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін", – йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, об’єкт використовувався РФ у "військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України".

Російська сторона про це не повідомляє, також немає відповідних повідомлень у соцмережах.