У Міненерго не виключають зростання тарифів на електроенергію через атаки росіян
Кабінет міністрів розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію через нові атаки РФ на енергетику.
Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.
"Залежно від ситуації в липні та серпні ми проситимемо людей максимально економити. Росіяни не зможуть викликати повторення відключень електроенергії 2022 та 2023 років. Навіть у разі величезної шкоди у нас буде базова генерація, яка покриє від 30% до 50% наших потреб", – уточнив міністр.
При цьому Галущенко не відкинув підвищення тарифів на електроенергію для населення і повідомив, що уряд вивчає різні способи фінансування ремонту своїх енергетичних активів.
"Сьогодні ситуація ще складніша, ніж минулого року, оскільки ми втратили багато гідроенергетичної продукції і змушені проводити планові ремонти атомних енергоблоків", – сказав він.
Міністр підкреслив, що бомбардування Росією українських енергетичних об'єктів в останні тижні були масштабнішими і краще сплановані, ніж атаки попередніх двох років, вивівши з ладу генеруючі потужності та обмеживши постачання електроенергії.
У результаті відновлення обладнання та захист енергосистеми стали ключовими пріоритетами уряду, хоча він і намагається оцінити, яких збитків було завдано.
Крім того, навесні 2024 року основними цілями російських ударів стали теплові та гідроелектростанції. Ці напади загрожують не лише втратами електроенергії, а й екологічними катастрофами, сказав Галущенко.
Мета Росії – зруйнувати економіку України, сказав міністр, додавши, що більшу шкоду енергосистемі ускладнить подолання піків споживання цього літа.
"Ми обов'язково спілкуватимемося з людьми. Усі хочуть жити комфортно, але ми повинні враховувати той факт, що наразі існують обмеження", – сказав голова Міненерго.
Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, унаслідок російських масованих атак за останні тижні російські війська знищили об’єкти енергетики загальною потужністю 6 гігават. Було знищено 80% потужностей ТЕС і ТЕЦ.
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зрадників звільнити, закордонні поїздки із повіями-секретутками припинити чи харакірі провести нікчемним міністерствам, аналогів котрим немає у цивілізованому світі...
ПОВИНЕН ЛАГОДИТИ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖУ І ТЕЦ КОЛИ ЛОХИ
ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТЬ В ТРЕТЄ ПОДОРОЖЧАННЯ ЕЛЕКТРИКИ
В України від цього тільки мінуси ( велике руйнування електрогенерації , підвищення тарифів на електрику ... ), а у Путла та Орди тільки плюси - явка на "виборах" Путла піднялась , отримав свої 87% , Путло-отара сгуртовалась навколо царя , у Путла посилилась істерія - заварнякав про створення якойсь "санітарної зони " та почав бити ракетами по українськой електрогенерації ( чого раніше не було , раніше як правило били по трансформаторам ).
Дуже каламутна історія з цими "хорошими рюзьги" .... За тиждень до виборів Путла вони раптом винурнули по чиїмусь наказу , зробили свою справу по ескалації війни , а після виборів Путла як по команді десь зникли.
Здається мені , що ця ЗЕбригада спеціально робить так , що б Путло постійно билося в істериці и продовжувало цю війну , а одночасно продовжувало володорювання в Україні ЦЬОГО та ЦИХ.
Да ну , самолеты ... Хорош дурковать, ЗЕЛЕбобик! Запорожье уже двое суток подряд под ракетными обстрелами. А 22 марта по ДнепроГЕСу довольно точно ударили и остановили обе ГЭС. Выходит , что могли и раньше достать , но раньше ( прошлой зимой ) били только по трансформаторам. Зачем Припадочного провоцировали "хорошими рюзьги" на Белгородщине ? А может это было по взаимной договоренности ... Путло получило своё , а ЗЕЛЯ своё ?!
Они предлагают населению платить за уничтоженное производство, неспособное поставлять электроэнергию?!
а от буржуї, дуже задоволені.
ахметов доїть україну. заробляє мільйони. а потім вкладає в економіку європи, скуповуючи неліквідну нерухомість, та обслуговуючі її.
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MEDIUM AND LONG RANGE TACTICAL STRIKE WEAPONS
http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml
(С_ Зеленский) … «Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергосистемы, и русские атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем ответить им? - добавил Зеленский. - Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это честно»…
В державі війна, а для людей наче немає війни
Буде війна економічна
Будете менше вмикати електроприладів, буде вистачати