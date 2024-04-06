У Міненерго не виключають зростання тарифів на електроенергію через атаки росіян

Кабінет міністрів розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію через нові атаки РФ на енергетику.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.



"Залежно від ситуації в липні та серпні ми проситимемо людей максимально економити. Росіяни не зможуть викликати повторення відключень електроенергії 2022 та 2023 років. Навіть у разі величезної шкоди у нас буде базова генерація, яка покриє від 30% до 50% наших потреб", – уточнив міністр.



При цьому Галущенко не відкинув підвищення тарифів на електроенергію для населення і повідомив, що уряд вивчає різні способи фінансування ремонту своїх енергетичних активів.



"Сьогодні ситуація ще складніша, ніж минулого року, оскільки ми втратили багато гідроенергетичної продукції і змушені проводити планові ремонти атомних енергоблоків", – сказав він.



Міністр підкреслив, що бомбардування Росією українських енергетичних об'єктів в останні тижні були масштабнішими і краще сплановані, ніж атаки попередніх двох років, вивівши з ладу генеруючі потужності та обмеживши постачання електроенергії.

У результаті відновлення обладнання та захист енергосистеми стали ключовими пріоритетами уряду, хоча він і намагається оцінити, яких збитків було завдано.



Крім того, навесні 2024 року основними цілями російських ударів стали теплові та гідроелектростанції. Ці напади загрожують не лише втратами електроенергії, а й екологічними катастрофами, сказав Галущенко.



Мета Росії – зруйнувати економіку України, сказав міністр, додавши, що більшу шкоду енергосистемі ускладнить подолання піків споживання цього літа.



"Ми обов'язково спілкуватимемося з людьми. Усі хочуть жити комфортно, але ми повинні враховувати той факт, що наразі існують обмеження", – сказав голова Міненерго.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, унаслідок російських масованих атак за останні тижні російські війська знищили об’єкти енергетики загальною потужністю 6 гігават. Було знищено 80% потужностей ТЕС і ТЕЦ.