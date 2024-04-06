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Новини
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У Міненерго не виключають зростання тарифів на електроенергію через атаки росіян

герман,галущенко

Кабінет міністрів розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію через нові атаки РФ на енергетику.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Залежно від ситуації в липні та серпні ми проситимемо людей максимально економити. Росіяни не зможуть викликати повторення відключень електроенергії 2022 та 2023 років. Навіть у разі величезної шкоди у нас буде базова генерація, яка покриє від 30% до 50% наших потреб", – уточнив міністр.

При цьому Галущенко не відкинув підвищення тарифів на електроенергію для населення і повідомив, що уряд вивчає різні способи фінансування ремонту своїх енергетичних активів.

"Сьогодні ситуація ще складніша, ніж минулого року, оскільки ми втратили багато гідроенергетичної продукції і змушені проводити планові ремонти атомних енергоблоків", – сказав він.

Міністр підкреслив, що бомбардування Росією українських енергетичних об'єктів в останні тижні були масштабнішими і краще сплановані, ніж атаки попередніх двох років, вивівши з ладу генеруючі потужності та обмеживши постачання електроенергії.

У результаті відновлення обладнання та захист енергосистеми стали ключовими пріоритетами уряду, хоча він і намагається оцінити, яких збитків було завдано.

Крім того, навесні 2024 року основними цілями російських ударів стали теплові та гідроелектростанції. Ці напади загрожують не лише втратами електроенергії, а й екологічними катастрофами, сказав Галущенко.

Мета Росії – зруйнувати економіку України, сказав міністр, додавши, що більшу шкоду енергосистемі ускладнить подолання піків споживання цього літа.

"Ми обов'язково спілкуватимемося з людьми. Усі хочуть жити комфортно, але ми повинні враховувати той факт, що наразі існують обмеження", – сказав голова Міненерго.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, унаслідок російських масованих атак за останні тижні російські війська знищили об’єкти енергетики загальною потужністю 6 гігават. Було знищено 80% потужностей ТЕС і ТЕЦ.

Автор: 

тарифи (1302) електроенергія (4234) Галущенко Герман (207) Міненерго (921)


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Топ коментарі
+11
Авжеж, ахметці треба нову яхту, або ще один замок прикупити.
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06.04.2024 15:23
+9
красавци,гулі тут скажеш.з такими внутрішніми ворогами і путіна не надо - заїбуть до смерти.доки ми будем їх терпіти ?
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06.04.2024 18:48
+7
У мене пенсия 2520 ******* як жити і ми з дружиною ще донатим хлопцям...кнурі продажні
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06.04.2024 17:56
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Авжеж, ахметці треба нову яхту, або ще один замок прикупити.
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06.04.2024 15:23 Відповісти
цур вас, яхта- це необхідність для релаксації, одразу по тому як "фонд гудка" втратив цінного кадра Ялинковича та притягнув ерефійців, щоб переселені в Україну цапи, могли разбазаривать кацапщиною від імені України по цивілізованому світу.
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06.04.2024 17:27 Відповісти
ахметка це щоб зе був непрричетний о зростання??? а я пам'ятаю таке: до кінця війни тарифи зростати не будуть, перевірок фоп не буде, зарплати 4000 ує і *****, кожен українець президент.. це сказав Ренат???
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06.04.2024 22:11 Відповісти
Тобто заплатить зубожілий народ.
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06.04.2024 16:21 Відповісти
А как же девиз , побеждать и не сдаваться ? Кацапы выбивают энергоструктуру чем угодно , и это враг, а внутри Украины тут же наваливают на народ подорожание. Веерное отключение, чем людям платить ? Это барыги кулуарные которые получают от 60000 гр, война до войны , без премии в конверте, вот для них это да, .окуеть... Пока война закончится тебя с долгами зароют наку....
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06.04.2024 16:40 Відповісти
Знаю та беззаперечно вірю- це ж не преміальні собі відмінити, 80-ть зрадників звільнити, закордонні поїздки із повіями-секретутками припинити чи харакірі провести нікчемним міністерствам, аналогів котрим немає у цивілізованому світі...
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06.04.2024 17:13 Відповісти
Шановний, ви б ще офіс підпіздента запропонували закрити. (сарказм)
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06.04.2024 17:58 Відповісти
нізя, пан дЄрмак має доступ до чакрів препізедента ще з часів карантинного романтизму однієї кОйкі у Феофанії...
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06.04.2024 18:10 Відповісти
У мене пенсия 2520 ******* як жити і ми з дружиною ще донатим хлопцям...кнурі продажні
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06.04.2024 17:56 Відповісти
красавци,гулі тут скажеш.з такими внутрішніми ворогами і путіна не надо - заїбуть до смерти.доки ми будем їх терпіти ?
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06.04.2024 18:48 Відповісти
Кабінет міністрів розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію через нові атаки РФ на енергетику. Джерело: https://biz.censor.net/n3482896А ДІЙСНО, ЧОМУ ЦЕ АХМЕТОВ ЗА СВОЇ МІЛІАРДИ БАКСІВ
ПОВИНЕН ЛАГОДИТИ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖУ І ТЕЦ КОЛИ ЛОХИ
ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТЬ В ТРЕТЄ ПОДОРОЖЧАННЯ ЕЛЕКТРИКИ
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06.04.2024 20:02 Відповісти
От цікаво , а хто порадив Військовому Вождю влаштувати в Білгородській області ЗЕперфаманс з "хорошими рюзьги" ? Чи може він сам таке запропонував? Чи Єрмак ?

В України від цього тільки мінуси ( велике руйнування електрогенерації , підвищення тарифів на електрику ... ), а у Путла та Орди тільки плюси - явка на "виборах" Путла піднялась , отримав свої 87% , Путло-отара сгуртовалась навколо царя , у Путла посилилась істерія - заварнякав про створення якойсь "санітарної зони " та почав бити ракетами по українськой електрогенерації ( чого раніше не було , раніше як правило били по трансформаторам ).

Дуже каламутна історія з цими "хорошими рюзьги" .... За тиждень до виборів Путла вони раптом винурнули по чиїмусь наказу , зробили свою справу по ескалації війни , а після виборів Путла як по команді десь зникли.

Здається мені , що ця ЗЕбригада спеціально робить так , що б Путло постійно билося в істериці и продовжувало цю війну , а одночасно продовжувало володорювання в Україні ЦЬОГО та ЦИХ.
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06.04.2024 20:37 Відповісти
Кацап под гугл-транслейтом, ты уже примелькался! Белгород валили чтобы оттуда не обстреливали Харьков из РСЗО - и по итогу все получилось! Теперь Харьков бомбят исключительно самолеты.
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06.04.2024 22:56 Відповісти
" ...исключительно самолеты."
Да ну , самолеты ... Хорош дурковать, ЗЕЛЕбобик! Запорожье уже двое суток подряд под ракетными обстрелами. А 22 марта по ДнепроГЕСу довольно точно ударили и остановили обе ГЭС. Выходит , что могли и раньше достать , но раньше ( прошлой зимой ) били только по трансформаторам. Зачем Припадочного провоцировали "хорошими рюзьги" на Белгородщине ? А может это было по взаимной договоренности ... Путло получило своё , а ЗЕЛЯ своё ?!
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07.04.2024 00:35 Відповісти
Благодаря атакам россиян электроэнергия подешеветь должна. Самая дешевая электроэнергия с ядерных станций. Сейчас ее процент увеличился.
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06.04.2024 20:39 Відповісти
Это **** ли электрика должна подорожать? Если со слов ДТЭКа уничтожено 80% их генерации - то и тариф должен уменьшиться на 80%!
Они предлагают населению платить за уничтоженное производство, неспособное поставлять электроэнергию?!
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06.04.2024 22:54 Відповісти
Тариф не повинен дешевшати. Просто ви зараз не платите за електрохарчування якого немає.
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08.04.2024 09:40 Відповісти
прибутки бізнесу, витрати громадянам. Збочений олігархокапіталізм
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06.04.2024 23:18 Відповісти
в не уху їли шановні?
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07.04.2024 07:39 Відповісти
щось мені здається, ахметова не ******* в україні.
а от буржуї, дуже задоволені.
ахметов доїть україну. заробляє мільйони. а потім вкладає в економіку європи, скуповуючи неліквідну нерухомість, та обслуговуючі її.
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07.04.2024 10:07 Відповісти
Українці зобов"язані допомогти Ахметову і Суркісам!
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07.04.2024 22:28 Відповісти
PART FOUR - FLIGHT BANSHEE

Продолжение темы -

MEDIUM AND LONG RANGE TACTICAL STRIKE WEAPONS

http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml

(С_ Зеленский) … «Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергосистемы, и русские атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем ответить им? - добавил Зеленский. - Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это честно»…
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07.04.2024 23:43 Відповісти
Дікую,дуже дякую за інфу з рос.сайту.
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08.04.2024 05:23 Відповісти
Этих дебил..ов порвут нах. Совсем берегов уже не видят
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08.04.2024 01:27 Відповісти
Цей кадр Галущенко-шістка деркача-медведчука,а не Ахметова.У нього є помічник-герус(новоє ліцо) коломоя.Для одноразових гупіків(забрать і поделіть)-Коломой,медведчук,суркіси-партнери по медіабізнесу-компанія СМЕ(1+1,2+2,уніан)24,66 % компаніі належить Марченко(жінка медведчука).Коломой в україні,суркісив єс.Шабаші ідіотів перед мерієй києва(гроші на дрони)-гроші суркіса,коломоя-коордінатори-єрмак,подоляк.Інформаційне супроводження в інете-ціфровізатор фьодоров і ко.
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08.04.2024 05:52 Відповісти
Давно треба підняти тарифи на електроенергію
В державі війна, а для людей наче немає війни
Буде війна економічна
Будете менше вмикати електроприладів, буде вистачати
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08.04.2024 08:03 Відповісти

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