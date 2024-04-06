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Фонд держмайна залучив від приватизації ще 72 мільйони

гривня,гроші

Фонд державного майна упродовж 1-5 квітня провів 18 аукціонів, після яких до бюджету вдалось залучити 72,1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що онлайн-аукціони з приватизації було проведено в системі "Прозорро.Продажі".

"Загальна кількість учасників, які змагалися за право власності на об'єкти, складає 156 осіб, що у середньому становить 8,7 потенційних інвесторів. Вартість об'єктів зросла у 3,4 раза, на загальну суму 72,1 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Найуспішнішим лотом тижня стало приміщення колишньої Уманської виправної колонії, вартість якої зросла у 194 рази – з 149,4 тис грн до 29 млн грн.

Автор: 

бюджет (1807) приватизація (1347) ФДМУ (1364)


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