Фонд держмайна залучив від приватизації ще 72 мільйони

Фонд державного майна упродовж 1-5 квітня провів 18 аукціонів, після яких до бюджету вдалось залучити 72,1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що онлайн-аукціони з приватизації було проведено в системі "Прозорро.Продажі".

"Загальна кількість учасників, які змагалися за право власності на об'єкти, складає 156 осіб, що у середньому становить 8,7 потенційних інвесторів. Вартість об'єктів зросла у 3,4 раза, на загальну суму 72,1 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Найуспішнішим лотом тижня стало приміщення колишньої Уманської виправної колонії, вартість якої зросла у 194 рази – з 149,4 тис грн до 29 млн грн.