Енергетики відновили резервний канал живлення для окупованої Запорізької АЕС

"Укренерго" відремонтували та повернули в роботу високовольтну повітряну лінію 330 кВт через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми.

Завдяки цьому надійність живлення Запорізької АЕС відновлено, повідомляє пресслужба "Укренерго".

Йдеться про лінію електропередачі "Запорізька ТЕС – Феросплавна" напругою 330 кВ, яка відключилася 4 квітня після обстрілів російськими окупантами. Ця лінія разом з лінією "Запорізька АЕС – Дніпровська" напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб.

Як повідомлялося, від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.