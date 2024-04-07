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Новини
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Ситуація зі світлом на Харківщині погіршилася: Росіяни знову пошкодили електромережі

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

Російські війська в ніч на неділю завдали чергового масованого удару дронами по Харківщині, пошкодивши об’єкт високовольтної електромережі.

Через це диспетчерський центр "Укренерго" змушений збільшити сьогодні в Харкові та області обсяг аварійних відключень електроенергії, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України.

Зараз ремонтні бригади "Укренерго" працюють над відновленням енергопостачання.

"Росіяни продовжують терористичні напади, зокрема, і на енергетику Харківщини. Через ризик повторних обстрілів прогнози з відновлення не даємо. Але енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше заживити в повному обсязі критичну інфраструктуру, споживачів та промисловість", – запевнили в компанії.

У "Харківобленерго" додали, що у місті Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення електроенергії поза графіком.

Мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомив, в ніч на неділю зафіксовано чотири прильоти по місту. Один з них влучив у приватний будинок, інформація про кількість постраждалих уточнюється.

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росія (14175) Харків (729) електроенергія (4234) Терехов Ігор (11)


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Просте питання до zeленського (з маленької вонючої літери "ze"). zeлідОр, скажи нарешті: ДЕ НАШІ СИСТЕМИ ППО??? Наші, українські, або хрєн з тобой, не наші, не українські??? Бо народ України на 5 році твого "офісного кварталу" має право питати з тебе, притрушена ти ватна zeлена курва, ДЕ ЗАХИСТ НАШИХ МІСТ? Чому в нас немає захисту наших стратегічних об"єктів??? НАХІБА НАМ ТВОЇ ЩОВЕЧІРНІ ВІДОСИКИ, ЯКЩО КРАЇНА НЕ ЗАХИЩЕНА, але мільярди на "ямочний рємонт" доріг вже виділено, мільярди на твій ze-шмарафон вже виділено і жодна твоя офісно-реzeдентська курва, яка крала та краде у нас, українців, мільярдами доларів США!!!!, не сидить за гратами, бо весь твій грьобаний ссучений кагал "нєподсудєн" допоки вас, офісних покидьків не винисуть нахєр з вашого "антиукраїнського офісу кремлівських рішень" вперед копитами. Горіти вам, ZEлені курви в пеклі!!!
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07.04.2024 15:38 Відповісти

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