Ситуація зі світлом на Харківщині погіршилася: Росіяни знову пошкодили електромережі

Російські війська в ніч на неділю завдали чергового масованого удару дронами по Харківщині, пошкодивши об’єкт високовольтної електромережі.

Через це диспетчерський центр "Укренерго" змушений збільшити сьогодні в Харкові та області обсяг аварійних відключень електроенергії, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України.

Зараз ремонтні бригади "Укренерго" працюють над відновленням енергопостачання.

"Росіяни продовжують терористичні напади, зокрема, і на енергетику Харківщини. Через ризик повторних обстрілів прогнози з відновлення не даємо. Але енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше заживити в повному обсязі критичну інфраструктуру, споживачів та промисловість", – запевнили в компанії.

У "Харківобленерго" додали, що у місті Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення електроенергії поза графіком.

Мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомив, в ніч на неділю зафіксовано чотири прильоти по місту. Один з них влучив у приватний будинок, інформація про кількість постраждалих уточнюється.