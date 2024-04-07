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Новини
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Попит населення на валюту впав до мінімуму за останніх пів року

взятка,валюта,доллар,доллары

Обсяги купівлі валюти населенням у березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн.

Це найнижчий показник з вересня 2023 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Так, у лютому обсяги чистої купівлі валюти населенням сягали $824,5 млн, а у січні та грудні минулого року перевищували $1 млрд.

Купівля валюти населенням у березні 2024 року зменшилась.

Зокрема, у березні населення зменшило обсяги купівлі готівкової валюти до $1,78 млрд, а її продаж зріс до $1,26 млрд. Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,35 млрд, а продали – на $0,3 млрд.

Як повідомлялося, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.

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валюта (2162) гроші (539) НБУ (9265) обмін валюти (695)


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Коли ціни стрімко зростають щодня і на все, а чимало людей втратили роботу та житло їм не до купівлі валюти, бо банально немає за що. Більшість тих, хто хотів перевести заощадження в валюту зробили це давно, тому купують її здебільшого ті, хто має чималі доходи, а таких меншість.
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07.04.2024 16:33 Відповісти
Російський рубль втратив близько 30% по відношенню до долара, євро та юаня у 2023 році
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08.04.2024 06:16 Відповісти
Цей показник відзеркалює здатність людей заощаджувати.
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07.04.2024 20:09 Відповісти
Немає грошей. От і все.
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08.04.2024 00:44 Відповісти
за 2к переселенцю валюты не накупишься.
Ось і настали "золоті" часи коли доляр є, а грошей на нього нема , і це ж щє початок, тарифи щє не підняли.По осені буде "веселіше".
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08.04.2024 08:57 Відповісти
Нищает население. То, которое осталось в Украине . Многие богатые и зажиточные выехали . Остались те , кто держится за свое жилье как за единственный свой актив , а денег на обустройство на новом месте не имеет. Какая там валюта?
А пять лет назад 22 апреля 2019 года после оглашения результатов 2-го тура глупая ЗЕотара73% скакала от радости - " Мы Щикалядного Боригу победили!".
Ну-ну , победили. И так, 73% , выглядит ваша "победа" пять лет спустя ?
Да с такой "победой" уже никакие поражения не страшны !

Но все равно , скоро ( уже в этом месяце ) я знакомых ЗЕЛЕбобиков буду поздравлять с пятилетием их Великой Победы над Щикалядым Боригой и избавлением их от ненавистной мерзкой жизни при Шоколадном. С удовольствием посмотрю за ответной реакцией этих "победителей".
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08.04.2024 09:33 Відповісти

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