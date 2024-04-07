Попит населення на валюту впав до мінімуму за останніх пів року
Обсяги купівлі валюти населенням у березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн.
Це найнижчий показник з вересня 2023 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Так, у лютому обсяги чистої купівлі валюти населенням сягали $824,5 млн, а у січні та грудні минулого року перевищували $1 млрд.
Зокрема, у березні населення зменшило обсяги купівлі готівкової валюти до $1,78 млрд, а її продаж зріс до $1,26 млрд. Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,35 млрд, а продали – на $0,3 млрд.
Як повідомлялося, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.
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Ось і настали "золоті" часи коли доляр є, а грошей на нього нема , і це ж щє початок, тарифи щє не підняли.По осені буде "веселіше".
А пять лет назад 22 апреля 2019 года после оглашения результатов 2-го тура глупая ЗЕотара73% скакала от радости - " Мы Щикалядного Боригу победили!".
Ну-ну , победили. И так, 73% , выглядит ваша "победа" пять лет спустя ?
Да с такой "победой" уже никакие поражения не страшны !
Но все равно , скоро ( уже в этом месяце ) я знакомых ЗЕЛЕбобиков буду поздравлять с пятилетием их Великой Победы над Щикалядым Боригой и избавлением их от ненавистной мерзкой жизни при Шоколадном. С удовольствием посмотрю за ответной реакцией этих "победителей".