Галущенко хоче замістити окуповану Запорізьку АЕС будівництвом нових атомних енергоблоків

Будівництво нових енергоблоків на ХАЕС дозволить замістити потужності окупованої росіянами Запорізької АЕС.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба міністерства.

Він наголосив, що атомна генерація відіграє провідну роль для України і забезпечує виробництво понад 50% електроенергії.

За словами Галущенка, після деокупації ЗАЕС Україні знадобиться певний час, аби повернути станцію до повноцінної роботи. Водночас замістити потужності ЗАЕС зможуть нові енергоблоки Хмельницької АЕС, будівництво яких наразі планується.

"Ми керуємось тим, що економіка і споживання будуть зростати, тому нам потрібні додаткові потужності. Атомна енергетика важлива, вона забезпечує базову генерацію, не залежить від погоди і постійно виробляє кіловат. Це важливо для промисловості. Я не бачу, що нас має щось зупиняти під час війни", – сказав міністр.

Водночас він зауважив, що ситуація на ЗАЕС досить складна, зокрема і через регулярні обстріли росіянами прилеглих територій.

Галущенко також нагадав, що внаслідок російських атак на українську енергетику в листопаді 2022 року одночасно були знеструмлені і перейшли на дизель-генератори всі українські атомні станції.

"У цьому випадку слово "тероризм" занадто м’яке. Бо якщо щось станеться, це вплине на увесь світ. Я б дуже не хотів, щоб сталася ядерна аварія, і після цього всі почали говорити – "ми ж були занепокоєні". Це найгірший сценарій. Але є інший шлях – санкції проти "Росатому", – додав міністр.

Що відомо про добудову двох блоків на Хмельницькій АЕС

Як повідомлялося, минулого тижня Кабмін схвалив проєкт закону "Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції".

Раніше, у листопаді 2023 року, підрозділ "Енергоатому" уклав угоду з Westinghouse Electric Sweden AB про аналіз варіантів добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Westinghouse мала оцінити можливість реалізації двох потенційних стратегій закупівлі. Варіантом "А" є отримання реакторної установки В-466Б, яка зберігається на майданчику АЕС "Белене" (Болгарія), а варіантом "Б" – отримання реактора В-320 від компанії Skoda JS (Чехія).

Нагадаємо, на початку липня 2023 року парламент Болгарії доручив уряду країни почати переговори з Україною про продаж ядерних реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва, придбаних для недобудованої атомної електростанції "Белене". Ціна угоди не може бути меншою, ніж заплатила сама Болгарія – близько 600 млн євро.

Цю інформацію підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко, уточнивши, що ці реактори можна було б використати для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000.

Нагадаємо, у 2006 році "Росатом" виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС "Белене" у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції.