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Новини
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Сирський анонсував масове застосування бойових роботів у ЗСУ

сирський

Бойові роботизовані платформи невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Facebook за результатами ознайомлення з новітніми розробками від українських виробників.

"Будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива. На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях", – пообіцяв Сирський.

Він зауважив, що технічні команди українських виробників постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених керівництвом ЗСУ завдань.

"Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги", – додав Сирський.

Автор: 

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Знову на ніч якусь фантастику читав чи "Зоряні війни" передивився? Дивно, що ще Федорова з його "діджиталізацією" не згадав. Звичайних снарядів та мін бракує, а він тут байки розповідає про масове застосування роботів.
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07.04.2024 18:29 Відповісти
"Сирок" від Залужного тим і відрізняється, що подобострастно бреше все, що тільки накаже офіс реЗЕдента... Бойові роботи, каучукові бомби, солдати-невідімкі, карочє все що буде жерти лохторат ЗЕлідОра, включно з ескадронами екстрасенсів-камікадзе, все це буде транслювати "Сирок" по команді з ОПи... Саме таке і потрібно було офісно-реЗЕдентському шапітолію, замість Залужного, щоб вже остаточно перетворити країну на стадо баранів. Як нещодавно видав "Сирок": "Наш президент надихає нас на перемогу. Загалом, ми всі думаємо однаково і ми розуміємо, що для нас, звичайно, необхідно перемогти до кінця року. І це реально." Ну звісно, коли тобі мариться "армія бойових роботів" то можна і сусідню галактику до кінця року захопити, нахіба ото "мєлочіцца"???
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07.04.2024 19:45 Відповісти
Бойові дроїди не настільки корисні, як артилерійські снаряди.https://www.yahoo.com/news/ukraines-deep-drone-strike-russia-152803171.html
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07.04.2024 22:09 Відповісти

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