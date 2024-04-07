Сирський анонсував масове застосування бойових роботів у ЗСУ

Бойові роботизовані платформи невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Facebook за результатами ознайомлення з новітніми розробками від українських виробників.

"Будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива. На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях", – пообіцяв Сирський.

Він зауважив, що технічні команди українських виробників постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених керівництвом ЗСУ завдань.

"Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги", – додав Сирський.