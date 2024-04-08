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Новини
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Прибутки найбільших компаній грального бізнесу зросли за рік у 28 разів

казино,онлайн,online,ігри,азартні,краіл,гемблінг

В Україні десять лідерів грального бізнесу торік заробили 54,92 млрд грн, що у 28 разів більше, ніж у 2022 році (1,94 млрд грн).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зокрема, до топу потрапили дев’ять інтернет-казино, двоє з яких ще й займаються букмекерською діяльністю, та один лотерейний оператор.

"Якщо у 2022-му лише третина бізнесів з Індексу змогли отримати прибуток – мова про "Спейсікс", "Укр Гейм Технолоджі" та "Нейтів АППС" – то минулий рік був прибутковим для всіх компаній з топ-10", – наголосили аналітики.

лідери грального бізнесу

Лідером сфери грального бізнесу стала компанія "Спейсікс" (відома як Cosmolot), яка належить Сергію Потапову та британському бізнесмену Арнульфу Дамерау. Дохід компанії у 2023 році перевищив показники попереднього року у 51 раз, досягнувши 27,95 млрд грн.

На другому місці топу розташувалась компанія "Фавбет" (бренд FAVBET), власником якої є Андрій Матюха. Дохід компанії торік збільшився у шалені 425 разів та склав 9,79 млрд грн. Це найбільший приріст серед усіх компаній грального бізнесу, які потрапили до Індексу.

"Укр Гейм Технолоджі" (бренд PIN-UP) Ігора Зотько, минулорічний лідер рейтингу, не зміг втримати першість навіть попри зростання доходу у 4 рази за рік. Із доходом 3,62 млрд грн компанія опустилася на третє місце.

Також до десятки лідерів увійшли:

  • "Слотс Ю.Ей" (бренди Slotoking та 777) – 3,4 млрд грн;
  • "Вбет" (бренд Vbet) – 3,1 млрд грн;
  • "Геймдев" (бренд Slots city) – 2,5 млрд грн;
  • "Фьорст Елемент" (бренд F1RST) – 2 млрд грн;
  • "Лімон" (бренд ChampionCasino) – 1,42 млрд грн;
  • "Нейтів АППС" (бренд Super Gra) – 604 млн грн;
  • "Українська національна лотерея" (УНЛ) – 516 млн грн.

Що відбувається з азартними іграми в Україні

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив за основу законопроєкт №9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а також про посилення контролю за гральним бізнесом.

29 березня військовослужбовець 59 бригади ЗСУ Павло Петриченко зареєстрував петицію з проханням до президента звернути увагу на шкоду, якої гральний бізнес завдає українській армії та суспільству. Уже до вечора цього самого дня петиція набрала понад 26 тис. голосів.

Пізніше президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифі, а також секретареві РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино й уже цього тижня запропонувати своє рішення.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Спускають бойові та несуть дрони у ломбарди. Чому Україну накрила епідемія лудоманії".

Автор: 

гральний бізнес (78) казино (128) азартні ігри (181)


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Топ коментарі
+13
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08.04.2024 13:33
+9
https://www.youtube.com/watch?v=aWG6jNztlLQ ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО для азартних ігор перетворюється на біду для кожного українця
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08.04.2024 13:41
+8
Кругооборот грошей в Україні.Держава платить військовим,військові платять гральному бізнесу,гральний бізнес платить державі.Але вже не бюджету,а конкретним людям які здогадались реанімувати той гральний бізнес .Їх п"ять,може шість людей,свідомих патріотів,надія України.Легалізація наркотиків,легалізація проституціі - "оно же всьо равно єсть,почєму государству нє получать от єтава вигоду?А гасударства - как гаваріл одін французкій кароль - ето ми"...
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08.04.2024 13:38
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Нуууу. З прибутками все гаразд ( у паничів ))). Та й мародерство квітне буйно
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08.04.2024 13:33 Відповісти
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08.04.2024 13:33 Відповісти
Грають військові, грають цивільні.
Грошей гравцю не заробити, тому грають ті, у кого гроші вже є.
Адреналіну не вистачає, чи що?
Ну так вийдіть на вулицю під час обстрілу.
Гострих вражень повні штані будуть.
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08.04.2024 13:34 Відповісти
Парашенка, ти вапщє совєсть патєрял?
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08.04.2024 13:36 Відповісти
Нігуя собі - якиись Лас - Вегас в Украіні
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08.04.2024 13:38 Відповісти
Кругооборот грошей в Україні.Держава платить військовим,військові платять гральному бізнесу,гральний бізнес платить державі.Але вже не бюджету,а конкретним людям які здогадались реанімувати той гральний бізнес .Їх п"ять,може шість людей,свідомих патріотів,надія України.Легалізація наркотиків,легалізація проституціі - "оно же всьо равно єсть,почєму государству нє получать от єтава вигоду?А гасударства - как гаваріл одін французкій кароль - ето ми"...
показати весь коментар
08.04.2024 13:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aWG6jNztlLQ ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО для азартних ігор перетворюється на біду для кожного українця
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08.04.2024 13:41 Відповісти
Хоч хто то в плюсі і це радує!
Не все так погано.
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08.04.2024 13:58 Відповісти
зеля,чому ці казіно не оплачують марафон брехні?міліарди прибутку і все підару-зелі!
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08.04.2024 14:04 Відповісти
Ну не можна ж циркових друзів оббирати. Скільки років разом на одному манежі...
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08.04.2024 15:13 Відповісти
Російський гральний бізнес повертається в Україну. Йому допомагають окремі посадовці СБУ

25.05.2023
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08.04.2024 14:22 Відповісти
Це чи ненайбільше досягнення Зелі він обіцяв щорічно в бюджет буде поступати понад 10 мільярдів гривень ,насправді поступило менше 1 мільярда ,можливо поступає до бюджету рф адже гральний бізнес контролює росія.
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08.04.2024 14:44 Відповісти
Так і повинно бути . За це і голосували 21 квітня 2019 року 73% бовдурів та телепнів! Незабаром будемо їх поздоровляти з п'ятиріччям Великої Перемоги над Порохом !
Після такої "перемоги" ніякі поразки вже не страшні !

Путло очень довольно! Слава Зеленскому и его "квартальщикам" !
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08.04.2024 15:12 Відповісти
Мєріканцы, дайтє дєнюх!
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08.04.2024 15:14 Відповісти
чому б не збільшити податок на прибуток для грального бізнесу до 50%?
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08.04.2024 15:57 Відповісти
До 95 % !!!
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08.04.2024 16:33 Відповісти
Ніззя, ета другое... а ми где харчеватся будем
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09.04.2024 07:17 Відповісти

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