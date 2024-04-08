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Гривня знову падає: Нацбанк встановив курс долара на вівторок

курс

Курс гривні знову знижується щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 9 квітня, на рівні 38,9882 грн/$, порівняно із 38,8437 грн/$ у понеділок.

Водночас курс гривні до євро знизився на 11 копійок – до 42,2008 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2163) долар (415) курс (1494) НБУ (9266) обмін валюти (696)


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Аж на 2 копейки упала. Завтра на две копейки вырастет и будут говорить что укрепляется. Хватит уже каждый день нагнетать обстановку то гривня укрепляется то падает. Нихрена она не падает и не укрепляется. Она ходит в коридоре 38-40 и все.
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08.04.2024 16:17 Відповісти
Правильно.
Достатньо щодня виставляти відосик Зєлі із його словами "Казали якщо буде Зеленський президентом, то буде долар по 40, буде хаос, буде війна. Бачите, нічого такого не сталось!".
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08.04.2024 17:12 Відповісти
Що і гривня порохобот?
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08.04.2024 20:08 Відповісти

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