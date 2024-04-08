Гривня знову падає: Нацбанк встановив курс долара на вівторок
Курс гривні знову знижується щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 9 квітня, на рівні 38,9882 грн/$, порівняно із 38,8437 грн/$ у понеділок.
Водночас курс гривні до євро знизився на 11 копійок – до 42,2008 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Достатньо щодня виставляти відосик Зєлі із його словами "Казали якщо буде Зеленський президентом, то буде долар по 40, буде хаос, буде війна. Бачите, нічого такого не сталось!".