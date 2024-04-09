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Новини
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Путін експропріював один з найбільших агрохолдингів у Росії

путін

Російська влада відібрала у власників і передала під контроль Росімущєства активи агрохолдингу "Агротерра", яка входить до топ-15 найбільших землевласників у РФ.

Відповідний указ 8 квітня підписав російський диктатор Володимир Путін, передає The Moscow Times.

Згідно з указом, у "тимчасове управління" Росімущєства Путін передав 100% "Агротерри", якій належать землі в Курській, Орловській, Липецькій, Тульській, Рязанській, Тамбовській та Пензенській областях. Крім того, Росімущєству передали 100% фінансової компанії "АгроТерри" ("Капітал АгроФінанс"), а також ТОВ "АгроСистема" та ТОВ "АгроСистема-Регіони".

Власний земельний банк "Агротерри" в РФ перевищує 200 тис. га, а її парк елеваторів налічує 19 об’єктів, які здатні одночасно зберігати до 500 тис. тонн агропродукції. Станом на 2023 рік входила до топ-20 найбільших агрохолдингів Росії.

За даними Forbes, російська "АгроТерра" була заснована в 2008 році громадянином США з українським корінням Джорджем Рором. Фактичний власник російської групи – нідерландський холдинг AgroTerra Invetments B.V. Раніше засновниками "Агротерри" вказували нідерландську Agroterrа Holdings B.V. та кіпрську Agro Holdings Limited. Вони через ще одну кіпрську компанію Agro Synergies Limited контролюються групою NCH Capital.

В Україні NCH Capital Джоржджа Рора та Моріса Табасініка належить група "Агропросперіс" з земельним банком понад 300 тис. га. Вони також володіють однойменним банком в Україні – "Агропросперіс Банком".

На сайті української компанії вказано, що "Агропросперіс" – найбільший виробник і експортер сільськогосподарських культур Чорноморського регіону, який експортує понад 3 млн тонн зерна щорічно.

Які активи іноземних компаній у РФ відібрав Путін?

Як повідомлялося, у липні минулого року Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії. 

Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва. За даними Financial Times, він близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики". Водночас керівником компанії "Данон Росія" призначили 32-річного племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма (Якуба) Закрієва.

Нагадаємо, у березні російський президент Владімір Путінпідписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін. Логіку тих призначень пояснив замміністр фінансів РФ Олексій Моісєєв. За його словами, управляти іноземними активами будуть російські компанії, які постраждали від санкцій: "Хто постраждав – тому і управляти".

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".

Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.

Автор: 

аграрії (1311) конфіскація (334) націоналізація (178) путін володимир (1053) експропріація (3)


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Топ коментарі
+5
Снала был НЭП, затем раскулачивание, затем 1937 год - правильной дорогой идёте россияне!
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09.04.2024 09:50
+1
Це дуже добре..
невздовж будуть ягель їсти
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09.04.2024 09:54
+1
Ми з родиною перед війною були у музеї в Трипіллі. Як я зрозумів, це була велика культура, однак вони зненацька пішли з цих земель. За однією з гіпотез, їх витіснили менш культурні, але войовничі народи.
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09.04.2024 11:09
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Снала был НЭП, затем раскулачивание, затем 1937 год - правильной дорогой идёте россияне!
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09.04.2024 09:50 Відповісти
все як писав генерал СВР патрушев розпочав націоналізацію.
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09.04.2024 10:05 Відповісти
... чергову націоналізацію
Давно я питав кацапів - де ВАШ ссср-2 в росії?
Для відновлення ссср в росії потрібно:
1. комуністи при владі
2. інші партії ліквідувати
3. землю передати державі (селянам)
4. заводи передати державі (робітникам)
5. заборонити виїзд за кордон (залізний занавіс)
....
Схоже плешіве пуцло почуло заклики
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09.04.2024 12:04 Відповісти
там фсбешники готують пару сюрпризів китайським товарищам які їм дуже не сподобаються.це буде спроба патрушева злізти з нефритового стержня.
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09.04.2024 12:52 Відповісти
і ще одне, під головним шпигуном сосії дермаком почала димітися земля.
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09.04.2024 13:01 Відповісти
Це дуже добре..
невздовж будуть ягель їсти
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09.04.2024 09:54 Відповісти
Я вже писала , якщо проаналізувати дії російськой влади , то ціль війни ЗАГРАБАСТАТИ УКРАЇНСЬКІ ЧЕРНОЗЕМИ і контролювати світ через сх продукти .
‼️тоді раша зможе контролювати і Китай , чого китайський лідер не зрозумів , будучі іграшкою у руках хутіна.

тому і північний казахстан з чорноземами під ударом
( 1. Тому рушать міста на сході і півночі, бо вони там не потрібні
2. продажа РОСІЙСЬКОГО зерна у ЕС БЕЗ САНКЦІЙ
3. ТРИПОЛЬСЬКА ера- ера землеробства і велич украінських земель
4. Принцип контролю ЕС російськими енергоносіями
5.приізд афріканських лідерів до мацкви
6. ЗЕРНО -це політичний і лобістський коридор до ЕС типа північного потоку
7. Европа зрозуміла що вона не змерзне зимой . І хутин контроює тількі УГОРЩІНУ
і тп)
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09.04.2024 10:04 Відповісти
Ми з родиною перед війною були у музеї в Трипіллі. Як я зрозумів, це була велика культура, однак вони зненацька пішли з цих земель. За однією з гіпотез, їх витіснили менш культурні, але войовничі народи.
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09.04.2024 11:09 Відповісти
Я не думаю, що вони пішли з земель. вважається, що в Україні зародилась европейська раса ( триполье, арії ) Тобто на украінських землях , як у котли, звалилась нова раса. До цієї думки багато вчених схильні.
НА ТАКИХ ЧЕРНОЗЕМАХ могла зародитися тількі велика раса.
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10.04.2024 01:22 Відповісти
Вчені не схильні вважати українців потомками трипільців. Проте, я про це мало читав. Можливо, є нові дані, що я не знаю.
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10.04.2024 08:17 Відповісти
ряд учених ототожнювали трипільців з пеласгами: так академік Олексій Соболевський вважав трипільців-пеласгів предками кіммерійців і скіфів ("Русско-скифские этюды"), Єгро Классен та Дмитро Чертков підтверджували гіпотезу про ідентичність трипільців з пеласгами 1. На жаль, радянська наука дала негативну оцінку їхнім пошукам, що стало причиною майже столітнього вилучення цих імен з наукового обігу. Хоча українські вчені в діаспорі (В'ячеслав Липинський, Вадим Щербаківський, Юрій Липа та ін.) продовжували вважати трипільців етнічними предками українців, однак їхні праці в Україні були маловідомі.
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10.04.2024 10:02 Відповісти
Forbes називав засновником ГК "АгроТерра" інвестиційну компанію NCH Capital Inc., що належить американцеві з українським корінням Джорджу Рору. За даними видання, з 1990-х років бізнесмен вкладається в активи на території колишнього СРСР, до 2012 року його компанії консолідували понад 800 тис.га землі в Росії, Болгарії, Казахстані, Румунії та на Україні.
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09.04.2024 10:54 Відповісти
вже було ... https://proza.ru/2021/10/30/844 https://proza.ru/2021/10/30/844 Экспроприация зерна (глава из биографического романа «КАМЕНЬ», автор - Владимир *****).
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09.04.2024 15:40 Відповісти

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