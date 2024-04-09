Путін експропріював один з найбільших агрохолдингів у Росії

Російська влада відібрала у власників і передала під контроль Росімущєства активи агрохолдингу "Агротерра", яка входить до топ-15 найбільших землевласників у РФ.

Відповідний указ 8 квітня підписав російський диктатор Володимир Путін, передає The Moscow Times.

Згідно з указом, у "тимчасове управління" Росімущєства Путін передав 100% "Агротерри", якій належать землі в Курській, Орловській, Липецькій, Тульській, Рязанській, Тамбовській та Пензенській областях. Крім того, Росімущєству передали 100% фінансової компанії "АгроТерри" ("Капітал АгроФінанс"), а також ТОВ "АгроСистема" та ТОВ "АгроСистема-Регіони".

Власний земельний банк "Агротерри" в РФ перевищує 200 тис. га, а її парк елеваторів налічує 19 об’єктів, які здатні одночасно зберігати до 500 тис. тонн агропродукції. Станом на 2023 рік входила до топ-20 найбільших агрохолдингів Росії.

За даними Forbes, російська "АгроТерра" була заснована в 2008 році громадянином США з українським корінням Джорджем Рором. Фактичний власник російської групи – нідерландський холдинг AgroTerra Invetments B.V. Раніше засновниками "Агротерри" вказували нідерландську Agroterrа Holdings B.V. та кіпрську Agro Holdings Limited. Вони через ще одну кіпрську компанію Agro Synergies Limited контролюються групою NCH Capital.

В Україні NCH Capital Джоржджа Рора та Моріса Табасініка належить група "Агропросперіс" з земельним банком понад 300 тис. га. Вони також володіють однойменним банком в Україні – "Агропросперіс Банком".

На сайті української компанії вказано, що "Агропросперіс" – найбільший виробник і експортер сільськогосподарських культур Чорноморського регіону, який експортує понад 3 млн тонн зерна щорічно.

Які активи іноземних компаній у РФ відібрав Путін?

Як повідомлялося, у липні минулого року Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії.

Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва. За даними Financial Times, він близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики". Водночас керівником компанії "Данон Росія" призначили 32-річного племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма (Якуба) Закрієва.

Нагадаємо, у березні російський президент Владімір Путінпідписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін. Логіку тих призначень пояснив замміністр фінансів РФ Олексій Моісєєв. За його словами, управляти іноземними активами будуть російські компанії, які постраждали від санкцій: "Хто постраждав – тому і управляти".

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".

Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.