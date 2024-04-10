Керівницею Національного авіаційного університету призначили депутатку від "Слуги народу" Семенову (оновлено)

Фото: Ксенія Семенова у Facebook

Міністерство освіти і науки України своїм наказом призначило з 10 квітня в.о. ректора Національного авіаційного університету Ксенію Семенову.

Згідно із повідомленням на сайті університету, Семенова до останнього часу обіймала посаду в.о. проректора НАУ з наукової роботи та інноваційного розвитку. Вона також є депутаткою Київради від фракції "Слуга народу".

У повідомленні зазначається, що призначенню кандидатури з боку МОН передувало обговорення та голосування наглядової ради НАУ, яку з січня очолює колишній президент "Київстару" та радник міністра освіти і науки Оксена Лісового з питань корпоративного управління в університетах Петро Чернишов.

Сам Чернишов зауважив, що у травні наглядова рада НАУ планує оголосити конкурс на посаду ректора університету. За його словами, конкурс триватиме три–чотири місяці.

До Семенової посаду в.о. ректора НАУ обіймав Володимир Шульга. З 9 квітня він покинув роботу в університеті й очолюватиме інший університет, розповів Чернишов українській редакції Forbes.

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Ксенія Семенова народилась у 1990 році у Кривому Розі, є випускницею факультету електроніки НАУ, її батько був науковцем, закінчив радіотехнічний факультет авіаційного університету.

З 2013 до 2021 року вона викладала в НАУ, координувала різноманітні всеукраїнські та міжнародні освітні та науково-популярні проєкти. З початком повномасштабного вторгнення є співзасновницею благодійного фонду "Солом’янські котики".

З 2019 року – помічниця народного депутата Романа Грищука ("Слуга народу"), засновника студії "Мамахохотала".

З 2023 року обіймає посаду в.о. проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку Національного авіаційного університету.

Нагадаємо, 13 жовтня 2023 року Кабмін підтримав рішення, запропоноване Міністерством освіти і науки, про реорганізацію Національного авіаційного університету. Реорганізація передбачає розділ НАУ на два заклади вищої освіти: Державний університет "Київський авіаційний інститут" та Українську державну льотну академію у Кропивницькому.