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Керівницею Національного авіаційного університету призначили депутатку від "Слуги народу" Семенову (оновлено)

семенова
Фото: Ксенія Семенова у Facebook

Міністерство освіти і науки України своїм наказом призначило з 10 квітня в.о. ректора Національного авіаційного університету Ксенію Семенову.

Згідно із повідомленням на сайті університету, Семенова до останнього часу обіймала посаду в.о. проректора НАУ з наукової роботи та інноваційного розвитку. Вона також є депутаткою Київради від фракції "Слуга народу".

У повідомленні зазначається, що призначенню кандидатури з боку МОН передувало обговорення та голосування наглядової ради НАУ, яку з січня очолює колишній президент "Київстару" та радник міністра освіти і науки Оксена Лісового з питань корпоративного управління в університетах Петро Чернишов.

Сам Чернишов зауважив, що у травні наглядова рада НАУ планує оголосити конкурс на посаду ректора університету. За його словами, конкурс триватиме три–чотири місяці.

До Семенової посаду в.о. ректора НАУ обіймав Володимир Шульга. З 9 квітня він покинув роботу в університеті й очолюватиме інший університет, розповів Чернишов українській редакції Forbes.

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Ксенія Семенова народилась у 1990 році у Кривому Розі, є випускницею факультету електроніки НАУ, її батько був науковцем, закінчив радіотехнічний факультет авіаційного університету.

З 2013 до 2021 року вона викладала в НАУ, координувала різноманітні всеукраїнські та міжнародні освітні та науково-популярні проєкти. З початком повномасштабного вторгнення є співзасновницею благодійного фонду "Солом’янські котики".

З 2019 року – помічниця народного депутата Романа Грищука ("Слуга народу"), засновника студії "Мамахохотала".

З 2023 року обіймає посаду в.о. проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку Національного авіаційного університету.

Нагадаємо, 13 жовтня 2023 року Кабмін підтримав рішення, запропоноване Міністерством освіти і науки, про реорганізацію Національного авіаційного університету. Реорганізація передбачає розділ НАУ на два заклади вищої освіти: Державний університет "Київський авіаційний інститут" та Українську державну льотну академію у Кропивницькому.

Автор: 

призначення (1142) наука (64) ректор (5) Міносвіти (233) вища освіта (55)


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Топ коментарі
+46
3,14здець універу.
Ще одна робоча сосна.
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10.04.2024 17:12
+38
34 роки, не захистила навіть кандидатської дисертації але

Також часто виступає співорганізаторкою серії щорічних наукових фестивалів та подій: Наукові пікніки, Медичні пікніки, Дні науки, Марш за науку, День жінок та дівчат в науці.

ж..опа, точніше, мєдний таз величезному та шанованому університету

курва ! після падєнія ЗЄльоного притягти до відповідальності за самозванство !
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10.04.2024 17:35
+37
Помічниця нардепа, засновника шоу мамахохотала..це повний пздц..
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10.04.2024 17:40
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НАУ перетворять в мамахохотала. Якось стало не до сміху, особливо викладачам.
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10.04.2024 23:19 Відповісти
Хотілося одного, щоб їй справдилися побажання дописувачів на ЦН.
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11.04.2024 07:47 Відповісти
От цікаво, вона хоч знає, модельку якого Ан вона тримає? Бо таке враження, що вона такий знавець авіації, як я балярина.
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11.04.2024 10:02 Відповісти
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