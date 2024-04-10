Керівницею Національного авіаційного університету призначили депутатку від "Слуги народу" Семенову (оновлено)
Міністерство освіти і науки України своїм наказом призначило з 10 квітня в.о. ректора Національного авіаційного університету Ксенію Семенову.
Згідно із повідомленням на сайті університету, Семенова до останнього часу обіймала посаду в.о. проректора НАУ з наукової роботи та інноваційного розвитку. Вона також є депутаткою Київради від фракції "Слуга народу".
У повідомленні зазначається, що призначенню кандидатури з боку МОН передувало обговорення та голосування наглядової ради НАУ, яку з січня очолює колишній президент "Київстару" та радник міністра освіти і науки Оксена Лісового з питань корпоративного управління в університетах Петро Чернишов.
Сам Чернишов зауважив, що у травні наглядова рада НАУ планує оголосити конкурс на посаду ректора університету. За його словами, конкурс триватиме три–чотири місяці.
До Семенової посаду в.о. ректора НАУ обіймав Володимир Шульга. З 9 квітня він покинув роботу в університеті й очолюватиме інший університет, розповів Чернишов українській редакції Forbes.
Ксенія Семенова народилась у 1990 році у Кривому Розі, є випускницею факультету електроніки НАУ, її батько був науковцем, закінчив радіотехнічний факультет авіаційного університету.
З 2013 до 2021 року вона викладала в НАУ, координувала різноманітні всеукраїнські та міжнародні освітні та науково-популярні проєкти. З початком повномасштабного вторгнення є співзасновницею благодійного фонду "Солом’янські котики".
З 2019 року – помічниця народного депутата Романа Грищука ("Слуга народу"), засновника студії "Мамахохотала".
З 2023 року обіймає посаду в.о. проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку Національного авіаційного університету.
Нагадаємо, 13 жовтня 2023 року Кабмін підтримав рішення, запропоноване Міністерством освіти і науки, про реорганізацію Національного авіаційного університету. Реорганізація передбачає розділ НАУ на два заклади вищої освіти: Державний університет "Київський авіаційний інститут" та Українську державну льотну академію у Кропивницькому.
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Також часто виступає співорганізаторкою серії щорічних наукових фестивалів та подій: Наукові пікніки, Медичні пікніки, Дні науки, Марш за науку, День жінок та дівчат в науці.
ж..опа, точніше, мєдний таз величезному та шанованому університету
курва ! після падєнія ЗЄльоного притягти до відповідальності за самозванство !