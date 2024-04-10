БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 558 30

Рада дозволить приватизацію майна поліклінік та лікарень, - "слуга народу" Мовчан

мовчан

Верховна Рада може дозволити виставити на приватизацію нерухомість та майно комунальних та державних медичних закладів, яка не використовується у їх діяльності.

Відповідні норми передбачені у законопроєкті №11071, розповів заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан ("Слуга народу"), інформує пресслужба Верховної Ради.

"Державні та комунальні заклади охорони здоров’я за чинним законодавством не підлягають приватизації. Водночас законопроєкт пропонує створити більше можливостей і для самих медичних закладів, і для громад, коли для цього є об’єктивні підстави. Бо на практиці у власності медзакладів часто є окремі об’єкти, які не використовуються за призначенням, однак власник позбавлений права розпорядитися ними ефективно", – пояснив депутат.

За його словами, законопроєкт запроваджує можливість виставити на приватизацію окремі об’єкти та майно медзакладів, які більше ніж три роки не використовуються для надання населенню медичних послуг чи реабілітаційної допомоги.

"Цей трирічний термін стане запобіжним заходом для унеможливлення зловживань, і починатиметься він від моменту внесення інформації про такі об’єкти до електронної торгової системи. В перехідний період, до забезпечення відповідної технічної можливості, така інформація буде доступна на сайті профільного міністерства та органів місцевого самоврядування", – вважає Мовчан.

Читайте також: Рівненська ОВА замовить будівництво нового корпусу лікарні за 1,2 мільярда фірмі зі статутним капіталом 100 гривень

Окрім того, законопроєкт закріпить для комунальних закладів охорони здоров’я можливість і надалі орендувати для своїх потреб державне та комунальне майно на пільгових умовах без проведення аукціонів.

"Таке право вони мали як установи, що фінансуються бюджетним коштом, доки в процесі реформування медичної галузі їх організаційно-правова форма не зазнала змін", – додав депутат.

Автор: 

лікарня (205) ВР (2865) законопроєкт (1668) МОЗ (1441) парламент (1948) приватизація (1347) лікарі (123)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+7
CT Сканери, мрт, та інше дороге мед обладнання. Дайте тільки можливість-
головні лікарі вкрадуть усе…
показати весь коментар
10.04.2024 19:18
+6
Капєць. Кінець медицині для бідних.
показати весь коментар
10.04.2024 19:26
+6
Писец коммунальной медицине. Это мед реформа имени Зеленского? Только не перепутайте - "доктор смерть" вес-равно Супрун
показати весь коментар
10.04.2024 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А можна приклади/перелік такого майна??
показати весь коментар
10.04.2024 19:13 Відповісти
МРТ та УЗД апарати, палати реанімації, будівлі в привабливих частинах міста тощо
показати весь коментар
10.04.2024 19:47 Відповісти
Останнім часом іноземні партнери передали і продовжують передавати чимало доволі недешевого, ********* медичного обладнання, генераторів і т.п. майна у лікарні та поліклініки по всій країні. Відповідно, ЗЕскоти одразу зрозуміли, що все це треба продати чи приХватизувати поки є можливість. Класика жанру.
показати весь коментар
10.04.2024 21:30 Відповісти
Угу..а потім почнуть вспливати у приватних клініках та на олх..
показати весь коментар
10.04.2024 21:37 Відповісти
Скорочують відділення , а потім в них зявляєтся зайве майно що не використовується... Все для людей
показати весь коментар
10.04.2024 19:17 Відповісти
CT Сканери, мрт, та інше дороге мед обладнання. Дайте тільки можливість-
головні лікарі вкрадуть усе…
показати весь коментар
10.04.2024 19:18 Відповісти
Врачам ничего не достанется. Это коммунальная собственность. Там более крупные акулы все отхапают
показати весь коментар
10.04.2024 19:33 Відповісти
Ну супер на балансі береш якийсь корпус прибираєш звідти людей а потім за грошики комусь приватизувати.Рада вас реально вішати треба гнид !
показати весь коментар
10.04.2024 19:19 Відповісти
Капєць. Кінець медицині для бідних.
показати весь коментар
10.04.2024 19:26 Відповісти
*** вам на комірець, зеРигі ї#ані!!
показати весь коментар
10.04.2024 19:31 Відповісти
Писец коммунальной медицине. Это мед реформа имени Зеленского? Только не перепутайте - "доктор смерть" вес-равно Супрун
показати весь коментар
10.04.2024 19:34 Відповісти
А Ви давно нормально, безкоштовно могли зробити якісь обстеження без черги з 5ї ранку - щоб талон отримати на те дослідження?? А без нього - ціни, як в приватній лабораторії. І не факт, що вірно зроблять.
показати весь коментар
10.04.2024 21:39 Відповісти
Медицина, до побачення((
показати весь коментар
10.04.2024 19:41 Відповісти
Як щойно казав президент Могилянки халамидники із шапіто націлились на лікарню поряд з академією. Триває все з 2008 року. Хочуть зробити там елітний картярський клуб, тобто казіно. Там одна шулікою кружиться надземлею.
показати весь коментар
10.04.2024 19:41 Відповісти
Спочатку, слуги з ВРУ, розбронюйте те держмайно мобрезерву, що числиться ще з часів совдепії, на складах Держрезерву + МОЗ, а потім, лише подумайте, за майно поліклінік та лікарень, йолопи нетямущ …
показати весь коментар
10.04.2024 19:43 Відповісти
Слуги урода.
показати весь коментар
10.04.2024 19:54 Відповісти
На сплачені мною податки будувалася медична інфраструктура, яку зараз продадуть? А я куди зі своїми болячками і пенсією? Дякую, Держава. Жди, що біженці почнуть повертатися.
показати весь коментар
10.04.2024 20:18 Відповісти
Поки щє не все розбомбили треба продавати!!!! Усе одно населення скорочується... тварюки...
показати весь коментар
10.04.2024 20:20 Відповісти
ЗЕскоти вже "сидять на валізах" і тому намагаються продати та вкрасти все, що має хоч якусь цінність поки ще є час та люди, життями яких його можна виграти.
показати весь коментар
10.04.2024 20:25 Відповісти
Можна тільки уявити скільки будуть драти на послугах МРТ, приватизованих. Тут не ухилиться від поборів жодний немічний, дитина або інвалід чи військовий. Буде ультиматум або дай гроші і може будеш жити або умри.
показати весь коментар
10.04.2024 20:38 Відповісти
Тю..МРТ, КТ, доплер судин - то від 1.5 тис грн стартує.
показати весь коментар
10.04.2024 21:40 Відповісти
Вимушена міра. Просто красти вже практично нічого!
показати весь коментар
10.04.2024 20:41 Відповісти
Рада сьогодні "напружено" працює, розглядає правки до законопроекту про мобілізацію.
...у залі 35 депутатів...
показати весь коментар
10.04.2024 21:05 Відповісти
До речі, до медзакладів відносяться лікувально-оздоровчі заклади які знаходяться в комунальній власності, наприклад санаторії? Якщо так, то все зрозуміло.
показати весь коментар
10.04.2024 21:14 Відповісти
З кожним днем зростає кількість потреби в медичному догляді населення а ця .... влада підчас війни таким способом вирішила добити остаточно все і лишити навіть надії на отримання медичної допомоги.
показати весь коментар
10.04.2024 21:16 Відповісти
готовят схему, для очередного попила бюджетных средств
показати весь коментар
10.04.2024 21:27 Відповісти
Це самий вжливий закон наразі...
показати весь коментар
10.04.2024 21:33 Відповісти
а в цей час!
https://biz.censor.net/news/3449388/rivnenska_ova_zamovyt_budivnytstvo_novogo_korpusu_likarni_za_12_milyarda_firmi_zi_statutnym_kapitalomhttps://biz.censor.net/n3483648
показати весь коментар
10.04.2024 22:08 Відповісти
Рада дозволить приватизацію майна поліклінік та лікарень, - "слуга народу" Мовчан Джерело: https://biz.censor.net/n3483648
ЗЕЛЕНІ КЛОУНИ ВЖЕ ПОЧАЛИ ЗДАВАТИ УКРАЇНУ В ЛОМБАРД
показати весь коментар
10.04.2024 22:43 Відповісти
Ненавиджу забудовників!
показати весь коментар
10.04.2024 23:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 