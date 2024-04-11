Половина росіян з іпотекою витрачатимуть 80% своїх доходів на погашення кредитів

За останні два видача іпотечних кредитів росіянам з високим борговим навантаженням зросла у півтора рази.

Про це голова російського центробанку Ельвіра Набіулліна заявила під час виступу у Держдумі, пише "Коммерсант".

Вона уточнила, що загалом обсяги іпотечного кредитування в Росії зросли на 35% за рік. За її словами, це призводить до подорожчання житла та зростання закредитованості росіян.

"У четвертому кварталі минулого року майже кожен другий позичальник (45%) отримував іпотеку з перспективою, що на платежі йому доведеться витрачати більше 80% своїх доходів", – сказала Набіулліна.

Голова російського центробанку також зауважила, що позитивний ефект від пільгових іпотечних програм нівелюється зростанням цін. Так, за чотири роки масової пільгової іпотеки середні ціни на квартири зросли приблизно вдвічі на первинному ринку, а зарплати та доходи – лише приблизно у 1,5 раза. Таким чином, зростання цін на житло випереджає зростання доходів росіян.

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Як повідомлялося, російські банки стурбовані тим, що бюджет не зможе виплачувати компенсації за пільговою іпотекою в умовах рекордного зростання видатків на війну.

Водночас російський центробанк вже вказував на системні ризики, пов’язані із закредитованістю позичальників. З іншого боку російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін визнавав, що з усього обсягу житла, що будується в Росії, продано лише 41%, і згортання іпотечних програм вдарить по будівельній галузі.