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Новини
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Ворог атакував енергооб’єкти у п’яти областях, є пошкодження обладнання

електроенергія

У ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що на Одещині та у Запорізькій області на високовольтних підстанціях внаслідок атаки було пошкоджено обладнання.

Водночас у Львівській, Харківській та Київській областях під час повітряної тривоги відключалося обладнання на об’єктах генерації електроенергії.

Крім того, на Львівщині ворог атакував об’єкт газової інфраструктури.

Як додали в НЕК "Укренерго", з 06:31 на Харківщині були запроваджені графіки аварійних відключень. В інших регіонах споживання не обмежувалося.

За ніч ворог випустив по Україні 82 повітряні цілі: 20 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 та 40 "шахедів". Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) Міненерго (922)


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І як ворог знає усі важливі координати енергообьектів??? СБУ вже трясло ГЕРУСА ?
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11.04.2024 10:26 Відповісти
Марія Софія. Краще ідіть варити борщ, якщо вмієте. Всі ТЕС, ГЕС та АЄС України збудовані за часів СРСР. З тих же часів відомі і їхні координати. Тому Ваш накид на вітровик не зараховано.
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11.04.2024 11:19 Відповісти
А ви вмієте варити борщ ?
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11.04.2024 20:09 Відповісти
Маня, Ви не оригінальні.
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19.04.2024 21:40 Відповісти
Знищена Трипільська ТЕС. Є вже відео , інформації немає ще ніде.
Далі десант захоплює Рівненську і Чорнобильську АЕС. Україна лишається без світла. Ми в дуже великій небезпеці , зрадники всі вже на своїх місцях.
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11.04.2024 10:31 Відповісти
... цікаво чи Байден вже повідомив про стурбованість ,сьогодні ?
Ганьба ВСЕСВІТНЯ,
потужне НАТО спостерігає ,як руйнують УКРАЇНУ .
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11.04.2024 14:13 Відповісти

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