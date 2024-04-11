Рада ухвалила закон про посилення мобілізації без строків демобілізації (оновлено)
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому. За – 283. У редакції Комітету. Всі враховані 31 правка набрали голоси на підтвердження", – зазначив він.
Під час розгляду проєкту закону було підтримано правку Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки про виключення із законопроєкту норми про демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.
Зокрема, законопроєкт №10449 передбачає зміни щодо процесів мобілізації і демобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, а також запроваджує нові обовʼязки військовозобовʼязаних.
Що відомо про законопроєкти про посилення мобілізації?
Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.
Низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець, а народні депутати подали до нього понад 4 тисячі поправок.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію
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