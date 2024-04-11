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Новини
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Рада ухвалила закон про посилення мобілізації без строків демобілізації (оновлено)

військовий,мобілізація,квиток

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому. За – 283. У редакції Комітету. Всі враховані 31 правка набрали голоси на підтвердження", – зазначив він.

Під час розгляду проєкту закону було підтримано правку Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки про виключення із законопроєкту норми про демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Зокрема, законопроєкт №10449 передбачає зміни щодо процесів мобілізації і демобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, а також запроваджує нові обовʼязки військовозобовʼязаних.

Що відомо про законопроєкти про посилення мобілізації?

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.

Низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець, а народні депутати подали до нього понад 4 тисячі поправок.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію

Автор: 

ВР (2865) закон (1481) мобілізація (468)


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Суки,зрадники,ліквідатори України! Плюнули в лице захисникам, розтоптали пам"ять полеглих! Цей закон сильно мотивує воїнів,уйобки? А тих,хто ще хотів іти до війська? На кого працюєте,покидьки? На Україну? Не п...діть!
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11.04.2024 11:02 Відповісти
Закон цей до виконання не обов'язковий. Не вірите? Читайте ТаймЗє.
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11.04.2024 13:30 Відповісти
Ну,ТаймЗю авторитетне видання,там тільки правда і нічого крім правди
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11.04.2024 13:59 Відповісти
Звісно. Не може ж він брехати, коли таке в самому заголовку, та й такими великими літерами.
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11.04.2024 14:01 Відповісти
Там порівняльна таблиця 1625 сторінок. Не осилю ,мабуть . Розводняк від Слуг Путіна
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11.04.2024 12:16 Відповісти

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