У Харкові розікрали 160 мільйонів, виділених на відновлення міста

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка у 2022 році заволоділа 160 млн грн (зокрема, понад 22 млн грн – міжнародної допомоги), які призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Як встановило слідство, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП "Харківські теплові мережі" зміг отримати для своїх компаній прямі договори на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому саме воєнний стан зловмисники використали як привід не проводити відкриті торги.

Надалі "переможець" через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас держпідприємство мало з цим виробником прямі господарські відносини.

Унаслідок схеми було завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів – 22 млн грн – була надана Світовим Банком та призначалися для розвитку міської інфраструктури.

Наразі про підозру повідомили семи особам: лідеру організованої групи, першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП "Харківські теплові мережі", а також чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.