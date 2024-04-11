Міноборони виграло міжнародні арбітражі на понад 100 мільйонів

Міжнародний арбітраж ухвалив два рішення, якими присудив стягнути на користь Міністерства оборони $2,7 млн (приблизно 108 млн грн) від закордонних постачальників за непоставлений ними товар.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Рішення стосуються зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна для ЗСУ. Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання та вчасно оплатило вартість товарів. Однак, жоден з іноземних постачальників не поставив товар вчасно. Більше того, деякі контрагенти не привезли частину товару, оплачену за договором", – пояснили у відомстві.

Через це Міноборони звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення вартості непоставленого товару та штрафних санкцій за несвоєчасне постачання.

Міноборони також вимагало стягнення відсотків річних за користування коштами.

Арбітраж задовольнив позови міністерства, й відтепер кошти за непоставлений товар підлягають негайному поверненню відомству. Також арбітраж зобов'язав іноземних постачальників сплатити відсотки, які продовжують нараховуватися на кошти до моменту їх повернення Міноборони.