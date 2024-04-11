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Новини
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Наслідки руйнування Трипільської ТЕС: "Укренерго" закликало економити електроенергію у вечірні години (оновлено)

свет

Наразі обмежень споживання електроенергії для побутових споживачів у більшості регіонів немає, проте з 19:00 до 21:00 необхідно економити електроенергію.

Про це повідомляє оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго".

В компанії уточнили, що сьогодні вранці внаслідок масованої комбінованої атаки, російськими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції "Укренерго" та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Внаслідок цього з 06:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. Для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.

"В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались. Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", – наголосили в компанії.

Згодом у пресслужбі "Укренерго" додали, що через втрату Трипільської ТЕС зменшилася потужність для покриття споживання у пікові вечірні години, тому із 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит, однак енергетики розраховують обійтися без обмежень споживачів.

"Доки сонячні електростанції працюють, у системі профіцит, є невеликий експорт. Однак на вечірній максимум з 19:00 до 22:00 можливий дефіцит. Незначний, але дефіцит. Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає", – повідомили у пресслужбі компанії агентству Інтерфакс-Україна.

В "Укренерго" пояснили, що наразі на українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському, тому доведеться залучати аварійну допомогу в сусідніх європейських країн, якщо вони зможуть її надати.

"У будь-якому разі, якщо будуть обмеження, ми повідомимо додатково. Поки що спробуємо пройти вечір без них", – зазначили в "Укренерго".

Водночас в "Укренерго" зауважили, що найскладнішою ситуація з енергопостачанням зберігається в Харкові. Через постійні атаки росіян в компанії утрималися від прогнозів щодо термінів виконання відновлювальних робіт.

Читайте також: Знищені всі енергоблоки: "Центренерго" заявило про руйнування Зміївської ТЕС на Харківщині

Як повідомлялося, сьогодні російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Нагадаємо, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) Центренерго (454) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+22
хуже не будет, говорили они ... хоть поржем ... як теперь дивитись щовечірні гундосики найвеличнішого??
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11.04.2024 14:56
+19
А як же тепер дивитись Телемарафон?
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11.04.2024 14:38
+18
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11.04.2024 15:00
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А як же тепер дивитись Телемарафон?
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11.04.2024 14:38 Відповісти
А ти його ще дивишся? Оце людина-скеля!
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11.04.2024 15:10 Відповісти
Ви чомусь забули про незламність.
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11.04.2024 15:18 Відповісти
Теперь нужно смотреть на свечку.
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11.04.2024 14:44 Відповісти
Масковськаго патріархата або єудейську, або какая разница?
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11.04.2024 15:19 Відповісти
хуже не будет, говорили они ... хоть поржем ... як теперь дивитись щовечірні гундосики найвеличнішого??
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11.04.2024 14:56 Відповісти
коли гундосить треда вимикати телевізор - два в одному: і економія, і 3.14здьож не чуєш
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11.04.2024 15:08 Відповісти
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11.04.2024 15:00 Відповісти
барабаны и овощерезки должны были быть. остальная оставшаяся мелочь в слепых трастах
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11.04.2024 15:27 Відповісти
Нація, яка бреше сама собі, яка обкрадає сама себе під час війни, це - номінанти премії Дарвіна.
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11.04.2024 15:30 Відповісти
Це реальна «робота» Наєма, з його командою заробітчан!!
Вони трошки підзаробили грошей на посадах і фсьо!!
А далі, Українці самі нехай звітують за здобутки привладних!!!
Шмигаль, дивно мовчить, витріщивши очі на керовніков Міненерго та Укренерго з ДЕТЕК … Тарифи з Українців, гроші дали… але ж тепер..
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11.04.2024 15:07 Відповісти
А куди поділи майже 10 млрд, виділені на її захист?
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11.04.2024 15:07 Відповісти
На квитки "пересувний цирк".
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11.04.2024 15:15 Відповісти
Захисту зробили багато, сам бачив! Тільки такого куполу, як на ЧАЕС там не зробиш! І ще треба подякувати трампістам, що нам досі не виділяють не те, що Петріоти, а вже і ракети закінчуються...
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11.04.2024 15:16 Відповісти
нехай наєми економ(Б)лять
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11.04.2024 15:07 Відповісти
Міністр енергетики Герман Галущенко - людина ФСБ-шніка А.Деркача.
Кадрова політика Зермака однозначна.
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11.04.2024 15:12 Відповісти
Не хвилюйтесь. Продадуть, а гроші на офшори.

Ще й анонсують підвищення з травня..
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11.04.2024 15:19 Відповісти
Тепер ПАТ "Центренерго" кудись потрібно подіти законтрактовані на 2024-2025 р.р. обсяги палива - вугілля і газу.
Як варіант - домовитись із європейськими власниками електрогенерації про постачання ЕЕ в Україну на давальницьких умовах.
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11.04.2024 15:16 Відповісти
Зараз побутові споживачі можуть і потерпіти, а ось що буде в холодну пору року, навіть страшно уявити.
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11.04.2024 15:17 Відповісти
Так пошкодження ТЕС то вороже іпсо. Влада чітко повідомила, що там на 100% все захищено
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11.04.2024 15:35 Відповісти
Какую нагрузку несла эта станция?Это большой секрет,но он всё объясняет.
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11.04.2024 17:54 Відповісти
Введите сетку до 200 Киловатт 3 гривны, свыше 10 гривен. Запретить лампы накаливания в продаже, упростить ввод солнечных батарей, ветряков....
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11.04.2024 17:58 Відповісти
Та Ви шо?? А гроші тоді с чого драть?. Ніякіх вітряків і сонячних батарей і ледки з продажу вилучать. Цій владі потрібно розвалити Україну з середини
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11.04.2024 23:55 Відповісти
Каждый день пребывания ЭТОГО в должности Президента приближает Украину к краху! Беды , несчастья , страдания , смерти , разрушения ... так и сыплются на население Украины. Ау , 73% , вы и дальше будете свои языки держать в одном месте и молчать ? Молчание - знак вашего согласия с всем тем , что творит ЭТОТ и его Зебригада с помощью Путла и его ордынцев !

Если ЭТОГО срочно не отстранить от должности Президента и не заморозить войну по нынешней линии фронта , то через несколько месяцев по причине отсутствия электроэнергии не сможете смотреть его видосики-гудосики о предстоящей победе над Ордой ; отключатся холодильники ; стирать будете вручную в речках и прудах ( у кого они рядом ) , поскольку из-за остановки насосов воды не будет в трубах в ваших домах ; мобильная связь и интернет тоже лягут ... и т.д. и т.п.

Неужели до Лоха73% так тяжело доходит из-за кого все эти беды навалились на Украину и ее население ?

А всего 5 лет назад была абсолютно нормальная свободная, почти мирная и самодостаточная страна. И поляки ничего не блокировали на кордоне , и словаки-венгры не блокировали. И были тот же Дуда с Орбаном. И Путло с Рашкой были те же и вели себя тихо на своих болотах. И председатель СИ с Поднебесной тоже были такие же. И толстяк с Северной Кореей , и аятоллы с Ираном , и Лука с его БульбоРайхом .... все те же были. Даже Трамп, которым все сейчас пугают , был Президентом США!

А в чем отличие от нынешнего времени ? Всего лишь в том , что 5 лет назад в кресле Президента Украины находился опытный профессиональный политик и матерый дипломат. И в Уряде были профессионалы-управленцы во главе с Гройсманом ( кстати , одного года рождения с Военным Вождем , но какая между ними разница в умственном развитии! ) , и в Верховной Раде находились профессиональные политики ( разных политических ориентаций , многие коррумпированые , но тем не менее не умственно отсталые! ).

Ну а сейчас ... нет слов , кроме матюков , поэтому лучше промолчу. Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится !
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12.04.2024 00:54 Відповісти
От пофігу ,нехай лягає ,мож так хоч бидло зрозуміє ,яких піздунів воно обрало і за це сидить у темряві .
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12.04.2024 07:12 Відповісти
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12.04.2024 09:49 Відповісти
Так якщо все компенсується імпортом-експортом - для чого економити? Чи нам економічно / технічно не вигідно імпорт-експорт?
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12.04.2024 11:25 Відповісти

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