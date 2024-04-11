Наслідки руйнування Трипільської ТЕС: "Укренерго" закликало економити електроенергію у вечірні години (оновлено)

Наразі обмежень споживання електроенергії для побутових споживачів у більшості регіонів немає, проте з 19:00 до 21:00 необхідно економити електроенергію.

Про це повідомляє оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго".

В компанії уточнили, що сьогодні вранці внаслідок масованої комбінованої атаки, російськими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції "Укренерго" та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Внаслідок цього з 06:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. Для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.

"В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались. Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", – наголосили в компанії.

Згодом у пресслужбі "Укренерго" додали, що через втрату Трипільської ТЕС зменшилася потужність для покриття споживання у пікові вечірні години, тому із 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит, однак енергетики розраховують обійтися без обмежень споживачів.

"Доки сонячні електростанції працюють, у системі профіцит, є невеликий експорт. Однак на вечірній максимум з 19:00 до 22:00 можливий дефіцит. Незначний, але дефіцит. Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає", – повідомили у пресслужбі компанії агентству Інтерфакс-Україна.

В "Укренерго" пояснили, що наразі на українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському, тому доведеться залучати аварійну допомогу в сусідніх європейських країн, якщо вони зможуть її надати.

"У будь-якому разі, якщо будуть обмеження, ми повідомимо додатково. Поки що спробуємо пройти вечір без них", – зазначили в "Укренерго".

Водночас в "Укренерго" зауважили, що найскладнішою ситуація з енергопостачанням зберігається в Харкові. Через постійні атаки росіян в компанії утрималися від прогнозів щодо термінів виконання відновлювальних робіт.

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Як повідомлялося, сьогодні російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Нагадаємо, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.