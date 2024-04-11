Наслідки руйнування Трипільської ТЕС: "Укренерго" закликало економити електроенергію у вечірні години (оновлено)
Наразі обмежень споживання електроенергії для побутових споживачів у більшості регіонів немає, проте з 19:00 до 21:00 необхідно економити електроенергію.
Про це повідомляє оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго".
В компанії уточнили, що сьогодні вранці внаслідок масованої комбінованої атаки, російськими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції "Укренерго" та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.
Внаслідок цього з 06:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. Для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.
"В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались. Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", – наголосили в компанії.
Згодом у пресслужбі "Укренерго" додали, що через втрату Трипільської ТЕС зменшилася потужність для покриття споживання у пікові вечірні години, тому із 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит, однак енергетики розраховують обійтися без обмежень споживачів.
"Доки сонячні електростанції працюють, у системі профіцит, є невеликий експорт. Однак на вечірній максимум з 19:00 до 22:00 можливий дефіцит. Незначний, але дефіцит. Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає", – повідомили у пресслужбі компанії агентству Інтерфакс-Україна.
В "Укренерго" пояснили, що наразі на українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському, тому доведеться залучати аварійну допомогу в сусідніх європейських країн, якщо вони зможуть її надати.
"У будь-якому разі, якщо будуть обмеження, ми повідомимо додатково. Поки що спробуємо пройти вечір без них", – зазначили в "Укренерго".
Водночас в "Укренерго" зауважили, що найскладнішою ситуація з енергопостачанням зберігається в Харкові. Через постійні атаки росіян в компанії утрималися від прогнозів щодо термінів виконання відновлювальних робіт.
Як повідомлялося, сьогодні російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.
Нагадаємо, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.
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Вони трошки підзаробили грошей на посадах і фсьо!!
А далі, Українці самі нехай звітують за здобутки привладних!!!
Шмигаль, дивно мовчить, витріщивши очі на керовніков Міненерго та Укренерго з ДЕТЕК … Тарифи з Українців, гроші дали… але ж тепер..
Кадрова політика Зермака однозначна.
Ще й анонсують підвищення з травня..
Як варіант - домовитись із європейськими власниками електрогенерації про постачання ЕЕ в Україну на давальницьких умовах.
Если ЭТОГО срочно не отстранить от должности Президента и не заморозить войну по нынешней линии фронта , то через несколько месяцев по причине отсутствия электроэнергии не сможете смотреть его видосики-гудосики о предстоящей победе над Ордой ; отключатся холодильники ; стирать будете вручную в речках и прудах ( у кого они рядом ) , поскольку из-за остановки насосов воды не будет в трубах в ваших домах ; мобильная связь и интернет тоже лягут ... и т.д. и т.п.
Неужели до Лоха73% так тяжело доходит из-за кого все эти беды навалились на Украину и ее население ?
А всего 5 лет назад была абсолютно нормальная свободная, почти мирная и самодостаточная страна. И поляки ничего не блокировали на кордоне , и словаки-венгры не блокировали. И были тот же Дуда с Орбаном. И Путло с Рашкой были те же и вели себя тихо на своих болотах. И председатель СИ с Поднебесной тоже были такие же. И толстяк с Северной Кореей , и аятоллы с Ираном , и Лука с его БульбоРайхом .... все те же были. Даже Трамп, которым все сейчас пугают , был Президентом США!
А в чем отличие от нынешнего времени ? Всего лишь в том , что 5 лет назад в кресле Президента Украины находился опытный профессиональный политик и матерый дипломат. И в Уряде были профессионалы-управленцы во главе с Гройсманом ( кстати , одного года рождения с Военным Вождем , но какая между ними разница в умственном развитии! ) , и в Верховной Раде находились профессиональные политики ( разных политических ориентаций , многие коррумпированые , но тем не менее не умственно отсталые! ).
Ну а сейчас ... нет слов , кроме матюков , поэтому лучше промолчу. Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится !