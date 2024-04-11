Гривня продовжує знецінюватися: Нацбанк встановив курс долара на п’ятницю
Курс гривні продовжує поступово знижуватися щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 12 квітня, на рівні 39,1676 грн/$, порівняно із 39,0232 грн/$ у четвер.
Водночас курс гривні до євро укріпився до 42,0190 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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