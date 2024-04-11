Польський топменеджер пішов з наглядової ради "Укрнафти" через місяць після призначення

Незалежний член наглядової ради "Укрнафти" Іренеуш Фонфара достроково склав свої повноваження через призначення на посаду керівника польської компанії Orlen.

Про це директор компанії Сергій Корецький повідомив у Facebook.

"Іренеушем було направлено Укрнафті" повідомлення про дострокове припинення повноважень на посаді незалежного члена наглядової ради", – написав Корецький.

Як повідомлялося, новий склад наглядової ради "Укрнафти" призначили лише на початку березня.

Трьох незалежних членів обрали за результатами прозорого та незалежного конкурсу. Ними стали Тім Додсон, Іренеуш Фонфара та Дункан Найтінгейл.

Від Міноборони до наглядової ради "Укрнафти" увійшла держсекретар міністерства Людмила Дарган.

Від НАК "Нафтогаз України" до наглядової ради "Укрнафти" призначено близьку соратницю голови Офісу президента Андрія Єрмака Розу Тапанову, яка входила до попереднього складу наглядової ради компанії.