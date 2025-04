Росія стає токсичною: Російські банкіри скаржаться на блокування міжнародних платежів

Іноземні банки навіть із тих країн, які російська влада називає "дружніми", з кінця 2023 року почали відмовляти у проведенні платежів виключно через те, що вони пов’язані з Росією.

Про це голова російського банку ВТБ Андрій Костін розповів на з'їзді Асоціації банків Росії, передає Інтерфакс.

"Після посилення режиму вторинних санкцій наприкінці минулого року різко зросла кількість відмов у проведенні платежів від комплаєнс-контролю без роз'яснення причин. Це стосується насамперед банків "дружніх" юрисдикцій", – сказав Костін.

"Якщо рік тому перед нами стояло завдання виключити з транзакційних маршрутів учасників SDN і не використовувати SWIFT, то зараз центральною проблемою стає власне географія (Росія). Як тільки товар іде звідти чи туди – загорається "стоп", незалежно від лояльності конкретного банку чи юрисдикції та санкційного статусу російського учасника угоди", – пояснив російський банкір.

Серед можливих розв'язань цієї проблеми Костін вказав розвиток платіжної інфраструктури на території третіх країн, використання афілійованих банків та різноманітних агентських схем, у рамках яких оплата може здійснюватись у тому числі й криптовалютами.

За його словами, агентські моделі ефективні, але "не завжди повністю прозорі з погляду чинного російського законодавства" у сфері протидії відмиванню доходів, а також юридичного та фінансового контролю.

"На ринку сьогодні є два основні види таких схем. Великі експортери, як правило, користуються мережею довірених трейдерів. Усі інші, включаючи найбільші банки, звертаються до послуг незалежних компаній-посередників. Швидше за все, у короткостроковій перспективі цей канал залишиться найбільш затребуваним", – уточнив голова ВТБ.

Як повідомлялося, раніше відразу декілька китайських банків припинили приймати платежі з Росії навіть у юанях, кошти за такими трансакціями повертають російським клієнтам.

З початку 2024 року три з чотирьох найбільших китайських банків – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China – припинили приймати платежі від російських підсанкційних банків.

Через загрозу запровадження вторинних санкцій США операції з російськими контрагентами також суттєво обмежили банки з Туреччини та ОАЕ.