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Новини
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Росіяни скинули авіабомби на Сумську ТЕЦ

сумська

Російські окупанти завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по Сумській ТЕЦ, яка під час опалювального сезону забезпечує теплом 75% мешканців міста.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОДА.

"️Сьогодні, 11 квітня після 16 години, ворог наніс авіаційний удар КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, люди не постраждали, наслідки удару уточнюються.

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Як повідомлялося, сьогодні російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Нагадаємо, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

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росія (14183) Сумська область (133) Суми (167) ТЕЦ (352)


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В Україні вже немає НПЗ. То ціль була відома ще до цих ударів. Єдине, що треба було зробити, то це демонтувати цінне обладнання. Не допоможе США, то зима в Україні буде надважкою.
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11.04.2024 18:04 Відповісти
Мені здається вона вже буде надважкою. Можна купувати екофлов простенький чи блуетті і потихеньку паралельно донатити на дрони. Нехай без світла, пофіг, головне щоб в хлопців було чим орків мочити.
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11.04.2024 22:23 Відповісти
Україні тільки на Бога надіятися - надії на людей і союзників частенько бувають марними.
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12.04.2024 02:22 Відповісти

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