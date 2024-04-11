Росіяни скинули авіабомби на Сумську ТЕЦ

Російські окупанти завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по Сумській ТЕЦ, яка під час опалювального сезону забезпечує теплом 75% мешканців міста.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОДА.

"️Сьогодні, 11 квітня після 16 години, ворог наніс авіаційний удар КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, люди не постраждали, наслідки удару уточнюються.

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Як повідомлялося, сьогодні російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Нагадаємо, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.